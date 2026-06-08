Del 5 al 7 de junio, Luis Beltrán y Choele Choel fueron escenario de un exitoso torneo de Pelota Paleta que reunió a cerca de 50 parejas y jugadores de gran nivel de toda la región.
Previa mundialista, con intercambio de figuritas en Luis Beltrán
Regionales - Luis Beltrán08/06/2026
La Municipalidad de Luis Beltrán invita a toda la comunidad a participar de la Previa Mundialista, una tarde especial para compartir la pasión por el fútbol y comenzar a vivir el Mundial.
Este martes 9 en la Plaza 9 de Julio a partir de las 17 y hasta las 18:30 horas. Están todos invitados a llevar su álbum y figuritas repetidas para participar del Gran Intercambio de Figuritas del Mundial 2026.
La propuesta está destinada a todas las personas que estén completando su colección y quieran intercambiar figuritas con otros fanáticos.
Además, habrá sorteos y sorpresas para disfrutar con toda la familia.
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