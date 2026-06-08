Previa mundialista, con intercambio de figuritas en Luis Beltrán

Este martes 9 en la Plaza 9 de Julio a partir de las 17 y hasta las 18:30 horas. Están todos invitados a llevar su álbum y figuritas repetidas para participar del Gran Intercambio de Figuritas del Mundial 2026.

La propuesta está destinada a todas las personas que estén completando su colección y quieran intercambiar figuritas con otros fanáticos.

Además, habrá sorteos y sorpresas para disfrutar con toda la familia.