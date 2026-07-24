Estudiantes de Luis Beltrán realizarán una planta de alimento balanceado

La iniciativa consiste en la creación de una planta escolar elaboradora de alimento balanceado, una propuesta que busca fortalecer la formación técnica de los estudiantes y mejorar los procesos productivos que se desarrollan en la escuela agrotécnica.

El proyecto comenzó a gestarse durante 2025, cuando se realizaron los primeros ensayos y pruebas vinculadas a la formulación de alimentos destinados a la producción animal. En una primera etapa, el trabajo estará enfocado en la alimentación de cerdos, con el objetivo de optimizar la calidad nutricional y generar conocimientos aplicados en el ámbito educativo.

Desde la institución destacaron que la puesta en marcha de esta planta permitirá a los estudiantes adquirir herramientas prácticas y conocimientos específicos sobre nutrición animal, una temática clave para el desarrollo de las producciones agropecuarias modernas.

La docente Victoria Retamal, una de las impulsoras de la propuesta, expresó su entusiasmo tras conocerse la selección del proyecto: “Esto será muy beneficioso no solo para la escuela sino para toda la comunidad, ya que trabajamos y contamos con el apoyo de distintas instituciones de toda la zona”.

Además del impacto educativo, el proyecto busca fortalecer los vínculos entre la escuela y los distintos actores productivos e institucionales de Valle Medio, promoviendo el trabajo colaborativo y la generación de conocimientos aplicados al territorio.

Un dato que refleja la calidad de la propuesta es la destacada evaluación obtenida en la convocatoria: NutriTec alcanzó 93 puntos sobre un total de 100, ubicándose entre los proyectos mejor calificados a nivel nacional y demostrando la solidez técnica y pedagógica de la iniciativa presentada por el CET 29.

Con este nuevo paso, el establecimiento continúa consolidándose como un referente de la educación técnico-profesional en la región, impulsando proyectos innovadores que combinan formación, producción y desarrollo comunitario.