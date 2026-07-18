El 17 de julio en la Casa de la Cultura de Luis Beltrán se podrá ver Toy Story 5. El Valor de la entrada es de tres mil pesos.
Pantalla gigante en Beltrán para la final
Regionales - Luis Beltrán18/07/2026
La Municipalidad de Luis Beltrán invita a toda la comunidad a alentar juntos a la selección en la plaza.
Se instalará en la plaza 9 de julio una pantalla gigante para que el aliento sea en comunidad.
En la plaza se podrá vivir la previa desde las 14:00 y el partido desde las 16 horas.
Quienes quieran pueden asistir con reposera, mate, bandera y camiseta.
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