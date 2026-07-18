Pantalla gigante en Beltrán para la final

La Municipalidad de Luis  Beltrán invita a toda la comunidad a alentar juntos a la selección en la plaza. 
Regionales - Luis Beltrán18/07/2026
FB_IMG_1784423080752

Se instalará en la plaza 9 de julio una pantalla gigante para que el aliento sea en comunidad. 

En la plaza se podrá vivir la previa desde las 14:00 y el partido desde las 16 horas. 

Quienes quieran pueden asistir con reposera, mate, bandera y camiseta.

Te puede interesar
Lo más visto
20260716_224515

Lamarque tomó como referencia el Centro de Monitoreo Municipal de Choele

Regionales - Choele Choel17/07/2026
El Municipio de Lamarque comenzó a analizar la implementación de un Centro de Monitoreo tomando como referencia la experiencia desarrollada por Choele Choel. En ese marco, el secretario de Seguridad de esa localidad, Waldo Maulen, visitó las instalaciones del Centro de Monitoreo Municipal, donde fue recibido por el secretario de Promoción y Seguridad Ciudadana, Javier Lefinau.