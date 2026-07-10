Cada uno cada uno, cascuali cascuali

El domingo 12 de julio a las 16 horas en el Teatro El Galpón se presentará la obra del grupo Periplas. La entrada será a la gorra.

Pamplona y Pipistrela llegan para contarnos la historia de dos viejitos que se desencuentran cuando viene la tormenta. Él suspira por la lluvia, por el olor a tierra mojada, por sentir todavía el cosquilleo del viento en la cara. Ella abraza el calor de la cocina, el mate calentito, el olor a pan recién horneado.

Para encontrarse no necesitarán grandes gestos ni palabras difíciles, solo animarse, despacito, a mirarse de nuevo.

Dirección: Gabriela Otogalli y Periplas.

Dramaturgia: Periplas.

Actúan: Paola Aciar y Laura escalante.

Escenografía y Vestuario: Juliana Ojeda.