Este sábado 11 de julio, los chicos de sexto año del CET 29 organizan una Peña Folklórica y antes de la misma se proyectará el partido de Argentina en pantalla gigante.
Cada uno cada uno, cascuali cascuali
Regionales - Luis Beltrán10/07/2026
Llega en el mes de Julio la obra “Cada uno cada uno, cacuali cacuali” del grupo Periplas de Choele Choel.
El domingo 12 de julio a las 16 horas en el Teatro El Galpón se presentará la obra del grupo Periplas. La entrada será a la gorra.
Pamplona y Pipistrela llegan para contarnos la historia de dos viejitos que se desencuentran cuando viene la tormenta. Él suspira por la lluvia, por el olor a tierra mojada, por sentir todavía el cosquilleo del viento en la cara. Ella abraza el calor de la cocina, el mate calentito, el olor a pan recién horneado.
Para encontrarse no necesitarán grandes gestos ni palabras difíciles, solo animarse, despacito, a mirarse de nuevo.
Dirección: Gabriela Otogalli y Periplas.
Dramaturgia: Periplas.
Actúan: Paola Aciar y Laura escalante.
Escenografía y Vestuario: Juliana Ojeda.
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