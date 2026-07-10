Ramello: "El asfalto en el Maldonado es una obra de reparación y de proyección para el futuro del barrio."



Son más de 6 mil metros de pavimento que demandaron más de 450 millones de pesos, ya que incluyo obras complementarias que fueron necesarias llevar adelante para evitar futuras roturas sobre el nuevo asfalto.





Se trata de una obra fundamental que establece una conexión con el nuevo acceso oeste y el campus de la universidad nacional de Río Negro, al mismo tiempo que mejora la calidad de vida de los vecinos.





Ramello, intendente municipal de Choele Choel destacó el hecho de que la obra fue llevada adelante por una empresa del valle medio. Además, recordó que debajo del pavimento existe otra obra fundamental como lo es la obra de agua y cloacas llevada adelante con empleados municipales lo que permitio avanzar luego con el asfaltado. "Esta obra es una reparación histórica para el barrio que fue siempre postergado. Hoy estamos devolviendo esa confianza que los vecinos depositaron en nosotros en las elecciones. Acá estamos parados en el futuro de la ciudad porque donde termina la avenida Don Bosco arranca el acceso oeste que en los próximos años será el principal acceso a la ciudad y este será el barrio con mayor trascendencia en el futuro de Choele."





El gobernador de la provincia Alberto Weretilneck también hizo uso de la palabra previo al corte de cintas y en la oportunidad señaló que la provincia financiará el cordón cuneta del nuevo acceso oeste.