Últimos días para adquirir el bingo

Este año el bingo reparte más de 60 millones en premios, y en esta oportunidad el sorteo será en el salón de bomberos voluntarios el día 8 de julio, dado que las refacciones del polideportivo serán presentadas el día 9 en el día del aniversario de la localidad.

El bingo tradicional por bolillas suma el sorteo del premio final por número de cartón.

El valor del bingo es de 20 mil pesos.

El 8 de julio, habrá tres rondas, en las tres la línea entregara un premio de 500 mil pesos, en tanto que a cartón llenó en la primera ronda son dos millones de pesos, en la segunda ronda el cartón lleno paga 4 millones y en la ronda tres seis millones.

En la misma jornada se sorteará con el número de cartón un iPhone 17 pro y un Volkswagen polo track 0km.