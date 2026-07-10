Más de 37 millones en aportes y acompañamiento a micro emprendedores

En la mañana del 9 de julio en la plaza de la bandera el municipio de Choele Choel realizó la entrega de aportes para instituciones de la localidad, deportistas, clubes, asociaciones y también a nuevos emprendedores para apoyarlos en el desarrollo de sus proyectos.

En el caso de los emprendedores, el municipio destinó ayudas por siete millones quinientos mil pesos, para fomentar el crecimiento de emprendimientos de panificados, elaboración de comidas, costuras, impresiones 3D y sublimados entre otros.

Además, el municipio realizó aportes a La Chacra MX, Aprendiendo a Vivir, Julián Salinas, Clara Bosio, Bautista Yunes, Lucila Delgado, la Cooperadora del hospital, Iglesia la casa del padre, el Club Almafuerte, el Club villa unión, la Escuela especial N° 8, la Escuela 236, el CET 13, la agrupación Danza mate y amigos, el Club sportsman, el Club puente Molina, el Club Gavas, el Club juventud unida y la Escuela veterinaria. Estos aportes sumados representaron la suma de Treina millones, cuatrocientos cincuenta mil pesos.

Durante el mismo acto el gobierno de la provincia de Río Negro realizó la firma del compromiso para construir el nuevo CAPS del barrio Las Bardas, con una inversión prevista de $310 millones. La obra será licitada antes de fin de año. También se entregaron escrituras y personerias juridicas a instituciones de la región.