Choele se prepara para vivir una nueva edición de la tradicional Carrera Aniversario

La competencia se desarrollará el domingo 12 de julio a las 14:00 horas, con largada y llegada en Av.Don Bosco y Exp. al desierto en el Barrio Maldonado, e incluirá dos modalidades: una prueba competitiva de 10 kilómetros y una recreativa de 5 kilómetros. Esta propuesta busca convocar tanto a atletas con experiencia como a quienes se inician en el deporte o lo practican de manera recreativa.

La inscripción tiene un valor de $25.000, con acreditación desde las 8:00 hasta la hora 13, que incluye, remera, chip, fruta, hidratacion y seguro. Premios trofeos y souvenires por categorías, premio en efectivo para los primeros tres de la general de los 10k.

Este evento, que forma parte de las celebraciones por el aniversario de la ciudad, no solo fomenta la actividad física y la vida saludable, sino que también se consolida como un espacio de encuentro y celebración que atrae a competidores y familias de todos lados.

Inscripciones https://bit.ly/CORRIDACHOELE2026