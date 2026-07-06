Belisle celebró la primera Fiesta Provincial de la Carneada

En el marco del evento, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, señaló que la carneada representa mucho más que una forma de elaborar alimentos: es una costumbre transmitida de generación en generación que llegó a la provincia con los inmigrantes y los primeros pobladores, y que hoy continúa formando parte de la vida de muchas comunidades.

“Esta fiesta une tradición y representa un reconocimiento a los inmigrantes y primeros pobladores que trajeron estas prácticas a nuestra provincia, pero también a los productores que hoy hacen posible que esta costumbre siga viva a lo largo y a lo ancho de Río Negro”, expresó.

El ministro felicitó al Municipio de Coronel Belisle y a toda la comunidad por impulsar esta primera edición, que convocó a vecinos, productores y visitantes de distintos puntos de la provincia. Destacó además que este tipo de encuentros permiten preservar el patrimonio cultural, promover la producción regional y generar un importante movimiento económico y turístico para las localidades. También consideró que la celebración tiene el potencial de consolidarse dentro del calendario de fiestas de Río Negro.

Durante la jornada, Punto Río Negro acompañó la celebración con un espacio dedicado a productores y emprendedores de la provincia, promoviendo alimentos regionales y elaboraciones locales como parte de una estrategia para seguir poniendo en valor la producción rionegrina y su identidad.

La celebración incluyó degustaciones, feria de emprendedores y actividades para toda la familia, reafirmando el valor de una tradición que sigue vigente gracias al trabajo de quienes la sostienen generación tras generación.