Primera edición de la Fiesta de la carneada

El próximo 5 de julio, Coronel Belisle será sede de la 1° Fiesta de la Carneada, una celebración que nace para poner en valor las tradiciones, los sabores y el encuentro de toda la comunidad.

La fiesta será en el Predio de la Pileta Municipal, el 5 de julio, de 10 a 18 horas.

Será una jornada para disfrutar en familia, compartir las raíces y vivir una verdadera fiesta popular.

Por ahora se supo que en la jornada estará presente Saúl Huenchul.

La educación también será protagonista en la Primera Edición de la Fiesta Provincial de la Carneada.

Durante la jornada se contará con la participación de distintas instituciones que acercarán propuestas educativas e informativas para toda la familia.

En el caso del CET N° 29 de Luis Beltrán presentará un stand sobre Seguridad Alimentaria.

La Universidad Nacional de Río Negro brindará información y concientización sobre las enfermedades transmitidas por la carne de cerdo, promoviendo prácticas seguras para el consumo.

Además, los Talleres Municipales estarán presentes exponiendo y ofreciendo a la venta los trabajos realizados por sus alumnos, entre ellos tejidos, costura y cerámica.

Punto Rio Negro tendrá un espacio interactivo que incluirá experiencias de realidad virtual y circuitos productivos, una propuesta para aprender de una manera diferente.