Estudiantes del CEAER brillaron en la Fiesta Provincial de la Carneada

La carrera de Gastronomía del CEAER, con sede en Lamarque, tuvo una destacada participación en la Primera Fiesta Provincial de la Carneada, realizada en Coronel Belisle, reafirmando el compromiso institucional de acompañar y fortalecer cada evento regional.
Regionales - Coronel Belisle07/07/2026
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Durante la jornada, estudiantes y docentes fueron protagonistas de clases de cocina en vivo, donde elaboraron diferentes platos utilizando productos regionales, compartiendo con la comunidad los conocimientos y habilidades adquiridos en su formación.

La presencia del CEAER en este tipo de encuentros permite acercar propuestas educativas a la comunidad, visibilizar el trabajo que se desarrolla en las aulas y poner en valor el talento de sus estudiantes, quienes encuentran en estos espacios una oportunidad para aplicar sus aprendizajes en contextos reales.

De esta manera, la institución continúa fortaleciendo su vínculo con las localidades del Valle Medio, promoviendo una educación comprometida con el desarrollo regional y la construcción de oportunidades para sus estudiantes.

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