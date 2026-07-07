Estudiantes del CEAER brillaron en la Fiesta Provincial de la Carneada

Durante la jornada, estudiantes y docentes fueron protagonistas de clases de cocina en vivo, donde elaboraron diferentes platos utilizando productos regionales, compartiendo con la comunidad los conocimientos y habilidades adquiridos en su formación.

La presencia del CEAER en este tipo de encuentros permite acercar propuestas educativas a la comunidad, visibilizar el trabajo que se desarrolla en las aulas y poner en valor el talento de sus estudiantes, quienes encuentran en estos espacios una oportunidad para aplicar sus aprendizajes en contextos reales.

De esta manera, la institución continúa fortaleciendo su vínculo con las localidades del Valle Medio, promoviendo una educación comprometida con el desarrollo regional y la construcción de oportunidades para sus estudiantes.