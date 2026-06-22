La Comisión Directiva de la Asociación Bomberos Voluntarios de Coronel Belisle realizó la compra de nuevas herramientas e insumos para el Cuerpo Activo.
Primera edición de la Fiesta de la carneada
Regionales - Coronel Belisle22/06/2026
Hay costumbres que pasan de generación en generación y forman parte de la identidad. En ese marco Belisle pone en valor "La Carneada" con una fiesta.
El próximo 5 de julio, Coronel Belisle será sede de la 1° Fiesta de la Carneada, una celebración que nace para poner en valor las tradiciones, los sabores y el encuentro de toda la comunidad.
La fiesta será en el Predio de la Pileta Municipal, el 5 de julio, de 10 a 18 horas.
Será una jornada para disfrutar en familia, compartir las raíces y vivir una verdadera fiesta popular.
Por ahora se supo que en la jornada estará presente Saúl Huenchul.
En los próximos días se dará a conocer la programación completa, con más artistas, concursos, propuestas gastronómicas y muchas sorpresas.
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