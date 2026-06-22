Primera edición de la Fiesta de la carneada

Hay costumbres que pasan de generación en generación y forman parte de la identidad. En ese marco Belisle pone en valor "La Carneada" con una fiesta.  
Regionales - Coronel Belisle22/06/2026
FB_IMG_1782078616196

El próximo 5 de julio, Coronel Belisle será sede de la 1° Fiesta de la Carneada, una celebración que nace para poner en valor las tradiciones, los sabores y el encuentro de toda la comunidad.

La fiesta será en el Predio de la Pileta Municipal, el 5 de julio, de 10 a 18 horas.

Será una jornada para disfrutar en familia, compartir las raíces y vivir una verdadera fiesta popular.

Por ahora se supo que en la jornada estará presente Saúl Huenchul. 

En los próximos días se dará a conocer la programación completa, con más artistas, concursos, propuestas gastronómicas y muchas sorpresas.

Te puede interesar
20260902_234839

Más obras en Belisle

Regionales - Coronel Belisle03/09/2026
El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Diego Agüero anunciaron nuevas obras con fondos provinciales, que permitirán mejorar la iluminación para cientos de familias y sumar infraestructura esencial para el desarrollo de las actividades en el Club Belisle.
1783280813_1c36a307b98c44591c65

Belisle celebró la primera Fiesta Provincial de la Carneada

Regionales - Coronel Belisle06/07/2026
Con productores, emprendedores, cocineros, familias y visitantes de distintos puntos de la provincia, Coronel Belisle vivió una jornada dedicada a una de las tradiciones más arraigadas de Río Negro. La primera Fiesta Provincial de la Carneada reunió gastronomía, producción y cultura en un encuentro que busca consolidarse dentro del calendario de celebraciones provinciales.
Lo más visto