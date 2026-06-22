Primera edición de la Fiesta de la carneada

El próximo 5 de julio, Coronel Belisle será sede de la 1° Fiesta de la Carneada, una celebración que nace para poner en valor las tradiciones, los sabores y el encuentro de toda la comunidad.

La fiesta será en el Predio de la Pileta Municipal, el 5 de julio, de 10 a 18 horas.

Será una jornada para disfrutar en familia, compartir las raíces y vivir una verdadera fiesta popular.

Por ahora se supo que en la jornada estará presente Saúl Huenchul.

En los próximos días se dará a conocer la programación completa, con más artistas, concursos, propuestas gastronómicas y muchas sorpresas.