Darwin celebro su aniversario

En la oportunidad se presentaron una serie de obras que transforman el día a día de la comunidad, como la inauguración de nuevas cuadras de pavimento, la remodelación integral del paseo ferroviario —que incorporó veredas, iluminación, forestación y un mural alusivo—, la puesta en valor del Museo Ferroviario con la colocación de una tradicional "zorrita", y el tendido eléctrico para 46 nuevos lotes financiado por la Provincia que ampliará el acceso a la tierra.

Asimismo, se destacó el gran ritmo del plan de 10 viviendas, que ya transita la colocación de aberturas con miras a entregarse antes de fin de año, el avance en el cerramiento del techo del nuevo Polideportivo Municipal y la incorporación de un colectivo destinado al traslado de los deportistas locales.

El intendente municipal Victor Mansilla resaltó el trabajo en conjunto para impulsar el desarrollo local.

Por su parte el gobernador Alberto Weretilneck confirmó que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos inició formalmente los trabajos para la construcción del nuevo y esperado hospital propio de Darwin, una obra que demandará alrededor de un año y medio de ejecución. Además, de cara al desarrollo productivo al sur de la Ruta Nacional 22, anunció que la provincia, a través de la Secretaría de Energía, financiará la infraestructura eléctrica para las primeras cuatro manzanas del futuro parque industrial local, buscando atraer inversiones que generen empleo digno para las familias de la zona.

Tras el cierre de los discursos oficiales, las autoridades y la comunidad dieron paso al desfile cívico e institucional.