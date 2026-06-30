Darwin cumple 128 años

Este 30 de junio Darwin celebra un nuevo aniversario, con el izamiento del pabellón y banderas de ceremonia, mientras que los actos centrales y actividades principales tendrán lugar durante el fin de semana. 
Regionales - Darwin30/06/2026
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Este martes a las 10:30 horas se realizara el Izamiento del Pabellón Nacional en la plaza central, con presencia de banderas.

El desfile e Inauguraciones se realizaran el sábado 4 de Julio según el siguiente programa:

11:30 hs Izamiento del Pabellón Nacional (Plaza Central)

14:45 hs Inauguración de adoquinado y mural

 15:00 hs Acto Protocolar y Desfile (Calle Primeros Pobladores)

17:00 hs Inauguración y recorrido de obras 

18:30 hs Muestra Fotográfica (Museo Municipal)

Durante la noche desde las 21 horas en el Polideportivo del Club Darwin se presentaran los Talleres Municipales, artistas regionales y el gran cierre con los

Los reyes del cuarteto y Los Chamas de Cristal. 

Además, estará funcionando el paseo de artesanos, feriantes  y un completo servicio de cantina. 

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