Darwin cumple 128 años

Este martes a las 10:30 horas se realizara el Izamiento del Pabellón Nacional en la plaza central, con presencia de banderas.

El desfile e Inauguraciones se realizaran el sábado 4 de Julio según el siguiente programa:

11:30 hs Izamiento del Pabellón Nacional (Plaza Central)

14:45 hs Inauguración de adoquinado y mural

15:00 hs Acto Protocolar y Desfile (Calle Primeros Pobladores)

17:00 hs Inauguración y recorrido de obras

18:30 hs Muestra Fotográfica (Museo Municipal)

Durante la noche desde las 21 horas en el Polideportivo del Club Darwin se presentaran los Talleres Municipales, artistas regionales y el gran cierre con los

Los reyes del cuarteto y Los Chamas de Cristal.

Además, estará funcionando el paseo de artesanos, feriantes y un completo servicio de cantina.