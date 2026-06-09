Gran torneo de padel en el marco de las actividades aniversario  de Darwin

Con la inscripción los jugadores de la rama masculina y femenina recibieron hidratación, frutas y además disfrutaron de un almuerzo el domingo.

Tanto en sexta masculino como sexta femenino, fueron nueve parejas las que iniciaron con los cruces de zona entre viernes y sábado, para jugar el domingo los partidos de cuarto, semifinal y las finales en ambas ramas.

Del torneo participaron jugadores de distintas localidades del Valle Medio, pero se destacó la participación de dos jóvenes, Andreina y Giane, que demostraron que a su corta edad han incorporado la técnica y sin dudas tienen un futuro prometedor para el padel regional.

El torneo finalizó en las últimas horas del domingo. En sexta masculino el primer lugar fue para, Juan Gardon y Brian Díaz, quienes vencieron en la final a Marcelo Ambrogio y Diego Kokito Ortiz.

En tanto que en sexta femenino en la final se impusieron Lorena Pablo y Zulema Espíndola, sobre Guadalupe Gutierrez y Kiara Islas.