Gran torneo de padel en el marco de las actividades aniversario  de Darwin

Durante viernes, sábado y domingo el club Darwin vivió un torneo de sexta, en ambas ramas. El torneo fue parte de las actividades aniversario, con destacada atención de la organización para con los jugadores y jugadoras que fueron parte del encuentro.   
Regionales - Darwin09/06/2026
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Con la inscripción los jugadores de la rama masculina y femenina recibieron hidratación, frutas y además disfrutaron de un almuerzo el domingo.   

Tanto en sexta masculino como sexta femenino, fueron nueve parejas las que iniciaron con los cruces de zona entre viernes y sábado, para jugar el domingo los partidos de cuarto, semifinal y las finales en ambas ramas.   

Del torneo participaron jugadores de distintas localidades del Valle Medio, pero se destacó la participación de dos jóvenes, Andreina y Giane, que demostraron que a su corta edad han incorporado la técnica y sin dudas tienen un futuro prometedor para el padel regional.  

El torneo finalizó en las últimas horas del domingo. En sexta masculino el primer lugar fue para, Juan Gardon y Brian Díaz, quienes vencieron en la final a Marcelo Ambrogio y Diego Kokito Ortiz.  

En tanto que en sexta femenino en la final se impusieron Lorena Pablo y Zulema Espíndola, sobre Guadalupe Gutierrez y Kiara Islas. 

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