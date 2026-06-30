Un fatal accidente de tránsito ocurrió en la región del Valle Medio. Alrededor de las 22, las autoridades policiales tomaron conocimiento de un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 22, en el kilómetro 1029, que dejó como resultado un motociclista muerto.
Acuerdo salarial en Coronel Belisle
Regionales - Coronel Belisle30/06/2026
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Valle Medio, alcanzó un nuevo acuerdo salarial con el Municipio de Coronel Beslisle, logrando un incremento del 2.5% sobre el total del sueldo, aplicable al próximo pago de haberes correspondiente al mes de junio.
“Desde ATE seguimos apostando al diálogo, con la firmeza necesaria para defender el bolsillo de cada familia municipal”, señaló Mariela Rodríguez, secretaria general de esta seccional.
Además, ante el reclamo del sindicato por la exclusión de este aumento en el aguinaldo depositado el pasado 19 de junio, se acordó que la diferencia porcentual sea abonada de manera conjunta con la liquidación de este mes en el correspondiente recibo de sueldo, garantizando que ningún trabajador pierda poder adquisitivo.
Desde ATE destacaron, además, haber llegado a dos instancias claves para continuar avanzando: el martes 30 de junio a las 9:00 horas habrá una reunión con los asesores legales del municipio para discutir, aclarar y destrabar demandas históricas sobre la liquidación de horas extras, recategorizaciones y la permanencia en las categorías.
Asimismo, se acordó la fecha para una nueva mesa paritaria, donde se volverá a discutir la pauta salarial. La misma será el viernes 24 de julio a las 8:30.
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