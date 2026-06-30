Acuerdo salarial en Coronel Belisle

“Desde ATE seguimos apostando al diálogo, con la firmeza necesaria para defender el bolsillo de cada familia municipal”, señaló Mariela Rodríguez, secretaria general de esta seccional.

Además, ante el reclamo del sindicato por la exclusión de este aumento en el aguinaldo depositado el pasado 19 de junio, se acordó que la diferencia porcentual sea abonada de manera conjunta con la liquidación de este mes en el correspondiente recibo de sueldo, garantizando que ningún trabajador pierda poder adquisitivo.

Desde ATE destacaron, además, haber llegado a dos instancias claves para continuar avanzando: el martes 30 de junio a las 9:00 horas habrá una reunión con los asesores legales del municipio para discutir, aclarar y destrabar demandas históricas sobre la liquidación de horas extras, recategorizaciones y la permanencia en las categorías.

Asimismo, se acordó la fecha para una nueva mesa paritaria, donde se volverá a discutir la pauta salarial. La misma será el viernes 24 de julio a las 8:30.