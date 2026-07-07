Choele recibe la muestra "50 años, 50 fotografías"

La apertura se realizará el próximo 8 de julio a las 10 horas en la Sala de Conferencias del Consejo Escolar, ubicada en Alsina 964. La exposición permanecerá abierta al público durante todo el mes de julio, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 15 horas.

La propuesta fue impulsada por el Archivo Provincial de la Memoria junto a la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro, en el marco de la conmemoración del 50° aniversario del golpe de Estado cívico-militar.

La muestra reúne imágenes que contribuyen a la construcción y transmisión de la memoria colectiva, promoviendo la reflexión sobre uno de los períodos más significativos de la historia argentina.

La iniciativa constituye una invitación abierta a toda la comunidad para recordar, reflexionar y reafirmar el compromiso con los valores de la Memoria, la Verdad y la Justicia.