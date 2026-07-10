Con obras municipales millonarias Choele celebró su aniversario



El acto central por el aniversario se realizó en medio de una llovizna persistente que no fue impedimento para que muchas instituciones participaran del desfile que inicio una vez finalizadas las palabras del intendente municipal y del gobernador de la provincia, quienes fueron acompañados en el palco por el senador nacional Enzo Fullone, autoridades provinciales y municipales.





Durante su discurso el mandatario municipal Diego Ramello destacó las obras realizadas con recursos propios, y en este sentido resaltó el nuevo hito para el polideportivo municipal con un salto de calidad único con una inversión de 720 millones de pesos, transformandose en un espacio que es un ejemplo del Choele que se quiere. Resalto además la primera etapa del asfaltado anunciado el año pasado, etapa que incorporó asfalto a la totalidad de la avenida Don Bosco del barrio Maldonado con una inversión de 450 millones de pesos. La segunda etapa contempla el asfaltado de las calles de la avenida San Martín desde Ricardo Rojas hasta el club Villa Unión.





También se refirió al anuncio efectuado el año anterior de Choele 100% led, e indicó que el plan ya avanzó en más de un cincuenta por ciento.





"Vemos una ciudad que avanzó, que no está terminada, pero está profundamente transformada y en constante desarrollo" señaló el intendente quien destacó el orden administrativo que permite llevar adelante las obras que se están desarrollando y por ello llamó a defender la continuidad del modelo de planificación y orden, con la mirada puesta en el futuro, e indicó "se debe dar continuidad para seguir construyendo juntos, porque Choele es un proyecto compartido, que no se detiene, que siempre mira hacia adelante."





Finalmente se dirigió al gobernador por las obras de las rotondas, indicando que el gobierno conoce la problemática de los vecinos y solicitó que el gobierno gestione el traspaso de la obra de la órbita nacional a la órbita provincial. Porque los vecinos merecen una respuesta que puede llegar con el traspaso de las obras de la ruta 22 a la provincia.





El gobernador Alberto Weretilneck señaló que la decisión de la Provincia es hacerse cargo de la finalización de la rotonda de las rutas 22 y 250, una obra esperada por Choele Choel y por todo el Valle Medio por su impacto directo en la seguridad vial, la circulación y la integración regional.





El Gobernador vinculó esta decisión con el futuro del Valle Medio, una región que tendrá cada vez más protagonismo en el desarrollo provincial: por su potencial agrícola-ganadero, con nuevas áreas bajo riego y mayor capacidad productiva; y por su ubicación estratégica en el paso de los ductos que llevarán petróleo y gas hacia el Golfo San Matías, en el marco de la nueva etapa energética de Río Negro.





Otro de los anuncios fue la puesta en marcha, por parte del Ministerio de Salud, de la Red Integrada de Servicios de Salud del Valle Medio. Se trata de un nuevo esquema de organización sanitaria, con Choele Choel como cabecera regional, que permitirá ordenar mejor la atención, reducir derivaciones, compartir capacidades entre hospitales e incorporar más tecnología.





El objetivo es claro: que cada vecino y vecina pueda acceder a una atención más cercana, más rápida y mejor organizada, reduciendo traslados innecesarios hacia otras zonas de la provincia. Para eso, la red integrará el trabajo de los hospitales del Valle Medio, cada uno con un rol definido dentro de una estrategia común.