Beltrán vivió una nueva edición del safari

Los días 3, 4 y 5 de julio, la localidad fue sede de la 3° fecha del Campeonato de Safari Regional 2026.
Regionales - Luis Beltrán07/07/2026
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A pesar del frío muchas gente se acerco hasta la zona de campos para disfrutar de un evento que este año conto con una hija de ruta muy exigente.  

El recorrido tan duro fue elogiado por varios pilotos, porque señalaron que les da tiempo para reponerse lo que no ocurre en los circuitos rápido donde una rotura o una falla ya los relega automáticamente.  

Si bien el sábado muchos no pudieron completar dentro de horario, y fueron muchos los que rompieron, trabajaron durante toda la noche del sábado para volver a estar en la largada en la jornada del domingo. 

A continuación compartimos los ganadores de cada categoría: 

-Motos Libres: Agustín Dominguez.

-Motos hasta 350: Joaquin Adrian Paderno.

-Nacionales A: Fernando Ruben Tolosa.

-Nacionales B: Eduardo Lopez. 

-Autos 4x4: Facundo González y Sebastian González.

-Simples A: Sebastian Mendez y Ramiro Mendez. 

-Simples B: Eduardo Rodolfo Martinez y Hector Agustín Rodriguez.

-Potenciados: Luciano Troncoso y Lucas Loyola.

-Cuatriciclos: Matias Oller. 

Desde la Municipalidad de Luis Beltrán agradecieron a todas las instituciones y personas que trabajaron en conjunto para que esta nueva edición del Safari Regional se haga posible.

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