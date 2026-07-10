Peña del CET 29 en Bomberos voluntarios

Para quienes quieran ver el partido en pantalla gigante las puertas del salon de bomberos voluntarios abrirán a las 20:00 horas.

Luego en la continuidad de la noche se dará inicio a la peña que contará con la presentación de Los Joselinos, Tropical Sureño, La evolución, Los ribereños, Roma y Thiago, Las voces de Choele.

Además se estarán presentando Che Piwke, Peumayen, Amaru, Raíces en Movimiento, Purrun Purrufes, Patio de Tierra y el Taller Municipal de Folklore.

En el lugar funcionara un gran servicio de cantina.

Las entradas anticipadas tendrán un valor de tres mil pesos y en el lugar el valor de la entrada será de cinco mil pesos.