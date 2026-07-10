Peña del CET 29 en Bomberos voluntarios

Este sábado 11 de julio, los chicos de sexto año del CET 29 organizan una Peña Folklórica y antes de la misma se proyectará el partido de Argentina en pantalla gigante. 
Regionales - Luis Beltrán10/07/2026
FB_IMG_1783518149425
Para quienes quieran ver el partido en pantalla gigante las puertas del salon de bomberos voluntarios abrirán a las 20:00 horas.
Luego en la continuidad de  la noche se dará inicio a la peña que contará con la presentación de Los Joselinos, Tropical Sureño, La evolución, Los ribereños, Roma y Thiago, Las voces de Choele. 
Además se estarán presentando Che Piwke, Peumayen,  Amaru, Raíces en Movimiento, Purrun Purrufes, Patio de Tierra y el Taller Municipal de Folklore.
En el lugar funcionara un gran servicio de cantina.  
Las entradas anticipadas tendrán un valor de tres mil pesos y en el lugar el valor de la entrada será de cinco mil pesos.
Te puede interesar
FB_IMG_1782956175064

Guardianes de la memoria en Beltrán

Regionales - Luis Beltrán02/07/2026
La Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Cultura, invita a toda la comunidad a participar de "Guardianas de la Memoria", una propuesta artística que combina danza, poesía, lectura y sonidos en un encuentro pensado para emocionar y conectar con la memoria a través del arte.
Lo más visto
multimedia.normal.ad298098929972ac.SU1HLTIwMjMwODIzLVdBMDA0OF9ub3JtYWwud2VicA==

Nuevos partidos del Valle Medio buscan su reconocimiento

Regionales08/07/2026
Finalizado el mundial se estima que las miradas esten puestas en el año 2027 que será un año de elecciones, y por ello en Viedma, dos partidos de Choele Choel presentaron la documentación para su reconocimiento, en tanto que uno de Beltrán espera reconocimiento desde mediados del año pasado.