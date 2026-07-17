Toy Story 5 en la casa de la cultura de Luis Beltrán

El 17 de julio en la Casa de la Cultura de Luis  Beltrán se podrá ver Toy Story 5.  El Valor de la entrada es de tres mil pesos.
Regionales - Luis Beltrán17/07/2026
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La boleteria abrirá a las 14 horas y el inicio de la  película será a las 15:30
  
Si se supera la capacidad de venta, se realizará una segunda función a las 17.
En el lugar funcionará un servicio de kiosco.
Lo recaudado es a beneficio de estudiantes del IFDC para realizar un viaje a Buenos Aires.
Toy Story 5 explora el conflicto entre los juguetes tradicionales y la tecnología moderna cuando Bonnie se obsesiona con una nueva tablet interactiva llamada Lilypad, la cual tiene sus propias ideas disruptivas. Woody, Buzz Lightyear y Jessie se enfrentan a este desafío y se embarcan en una emotiva aventura para demostrarle a la niña que la imaginación sigue siendo fundamental.
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