Toy Story 5 en la casa de la cultura de Luis Beltrán

La boleteria abrirá a las 14 horas y el inicio de la película será a las 15:30

Si se supera la capacidad de venta, se realizará una segunda función a las 17. En el lugar funcionará un servicio de kiosco. Lo recaudado es a beneficio de estudiantes del IFDC para realizar un viaje a Buenos Aires.

Toy Story 5 explora el conflicto entre los juguetes tradicionales y la tecnología moderna cuando Bonnie se obsesiona con una nueva tablet interactiva llamada Lilypad, la cual tiene sus propias ideas disruptivas. Woody, Buzz Lightyear y Jessie se enfrentan a este desafío y se embarcan en una emotiva aventura para demostrarle a la niña que la imaginación sigue siendo fundamental.