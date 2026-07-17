Río Negro finalizará viviendas paralizadas por Nación en Lamarque

Las viviendas fueron paralizadas hace dos años y el Gobierno Provincial, a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda -IPPV-, tomó el compromiso de finalizarlas para beneficio de todas las familias que las están esperando.

Respecto a la reactivación de los trabajos, IPPV avanzó en los convenios de finalización de obra para que, una vez que se firmen, cada municipio pueda realizar la contratación y licitación correspondiente.

En el caso de las 12 viviendas de Lamarque se trata de casas unifamiliares de tres ambientes (2 dormitorios) con un avance estimado de 43,22%.