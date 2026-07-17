Río Negro finalizará viviendas paralizadas por Nación en Lamarque

El Gobierno de Río Negro se hará cargo de finalizar 12 viviendas en Lamarque que habían sido iniciadas por el Gobierno Nacional y luego abandonadas.  Se estima que las obras comiencen antes de fin de año, a partir de la firma del convenios con la municipalidad.
Regionales - Lamarque17/07/2026
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Las viviendas fueron paralizadas hace dos años y el Gobierno Provincial, a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda -IPPV-, tomó el compromiso de finalizarlas para beneficio de todas las familias que las están esperando.
Respecto a la reactivación de los trabajos, IPPV avanzó en los convenios de finalización de obra para que, una vez que se firmen, cada municipio pueda realizar la contratación y licitación correspondiente. 
En el caso de las 12 viviendas de Lamarque se trata de casas unifamiliares de tres ambientes (2 dormitorios) con un avance estimado de 43,22%.
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