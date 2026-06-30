Se inscribe en Lamarque para los encuentros culturales rionegrinos

Jóvenes de la localidad de Lamarque ya pueden sumarse a una nueva edición de los Encuentros Culturales Rionegrinos, una propuesta que reúne arte, formación e intercambio en cada región.
Regionales - Lamarque30/06/2026
20260629_230620

Música, danza, teatro, literatura, artes visuales y otras disciplinas serán parte de este espacio que fortalece la identidad rionegrina y abre nuevas oportunidades para compartir el talento joven.

Para inscribirse deberán ingresar a la página cultura.rionegro.gov.ar

Tendrán tiempo hasta el día 10 de julio. 

Para más información pueden comunicarse por WhatsApp al 2946-411749 o acercarse al Centro Cultural, ubicado en Dr. Molina 1051

Te puede interesar
Lamarque

Corte general de agua potable en Lamarque

Regionales - Lamarque27/06/2026
La Cooperativa de Agua Potable de Lamarque informa a toda la comunidad y a sus asociados que el próximo lunes 29 de junio se realizará un corte general del servicio de agua potable, debido a trabajos de reparación por la rotura del caño principal de la red de distribución
20260611_224038

Avanza el recambio de luminarias en Lamarque

Regionales - Lamarque12/06/2026
La Municipalidad de Lamarque continúa llevando adelante trabajos de recambio y modernización del sistema de alumbrado público en distintos sectores de la localidad, incorporando luminarias LED que permiten mejorar significativamente la iluminación de calles y espacios públicos.
Lo más visto