Desde el Área de Cultura, Turismo y Deporte de Lamarque impulsan una propuesta destinada a fortalecer el crecimiento del fútbol femenino en nuestra comunidad.
Se inscribe en Lamarque para los encuentros culturales rionegrinos
Regionales - Lamarque30/06/2026
Jóvenes de la localidad de Lamarque ya pueden sumarse a una nueva edición de los Encuentros Culturales Rionegrinos, una propuesta que reúne arte, formación e intercambio en cada región.
Música, danza, teatro, literatura, artes visuales y otras disciplinas serán parte de este espacio que fortalece la identidad rionegrina y abre nuevas oportunidades para compartir el talento joven.
Para inscribirse deberán ingresar a la página cultura.rionegro.gov.ar
Tendrán tiempo hasta el día 10 de julio.
Para más información pueden comunicarse por WhatsApp al 2946-411749 o acercarse al Centro Cultural, ubicado en Dr. Molina 1051
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