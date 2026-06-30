Se inscribe en Lamarque para los encuentros culturales rionegrinos

Música, danza, teatro, literatura, artes visuales y otras disciplinas serán parte de este espacio que fortalece la identidad rionegrina y abre nuevas oportunidades para compartir el talento joven.

Para inscribirse deberán ingresar a la página cultura.rionegro.gov.ar

Tendrán tiempo hasta el día 10 de julio.

Para más información pueden comunicarse por WhatsApp al 2946-411749 o acercarse al Centro Cultural, ubicado en Dr. Molina 1051