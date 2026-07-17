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Aumento salarial del 8% para trabajadores municipales de Lamarque
Regionales - Lamarque17/07/2026
El Ejecutivo Municipal otorgará un aumento salarial del 8 % para los trabajadores municipales, correspondiente al mes de julio, reafirmando el compromiso de la gestión con la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.
Con esta decisión, el incremento dispuesto por el Ejecutivo Municipal se ubica ampliamente por encima de los principales indicadores inflacionarios. Según las estipulaciones del gobierno y de los analistas privados, la inflación nacional de julio rondará en torno al 1,7 %, mientras que en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel provincial se espera una variación del 1,5 %. De este modo, el aumento del 8 % representa una mejora significativa para las y los empleados municipales.
Este incremento forma parte de una política salarial que busca no solo sostener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales, sino también recuperar parte del poder de compra perdido durante los procesos inflacionarios que atravesó la economía en los últimos años.
Esa política se refleja en los aumentos otorgados de manera consecutiva a lo largo de 2026: 2,5 % en enero, 2,5 % en febrero, 5 % en marzo, 5 % en mayo y 8 % en julio, alcanzando un incremento acumulado del 23 % sobre el salario básico de los trabajadores municipales.
En ese mismo período, la inflación acumulada a nivel nacional asciende al 17,2 %, de acuerdo con los datos del INDEC, mientras que la inflación acumulada a nivel provincial, según el IPC, se ubicaría en 13,64 %. De esta manera, la evolución de los salarios municipales se mantiene por encima de ambos indicadores, consolidando una política orientada a mejorar el ingreso real de las y los trabajadores.
Desde el Municipio destacaron que esta recomposición salarial es posible gracias a una administración responsable y equilibrada de los recursos públicos, que permite acompañar el ingreso de las familias municipales sin comprometer la estabilidad financiera de la comuna.
La actualización salarial forma parte de una política sostenida de reconocimiento al trabajo diario de las y los empleados municipales y del compromiso de la gestión de continuar monitoreando la evolución de la economía para seguir impulsando medidas que fortalezcan el salario y mejoren la calidad de vida de quienes prestan servicios esenciales para toda la comunidad.
Prensa Municipalidad de Lamarque
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