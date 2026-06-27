Corte general de agua potable en Lamarque

La Cooperativa de Agua Potable de Lamarque informa a toda la comunidad y a sus asociados que el próximo lunes 29 de junio se realizará un corte general del servicio de agua potable, debido a trabajos de reparación por la rotura del caño principal de la red de distribución
Regionales - Lamarque27/06/2026
Lamarque

El Horario del corte se estima que se extendara desde las 06:00 hasta aproximadamente las 11:00 horas.

Se solicita a los vecinos hacer un uso responsable del agua, tomando las previsiones necesarias. Quienes no cuenten con tanque de reserva, se recomienda almacenar agua con anticipación en recipientes limpios para cubrir las necesidades básicas durante el tiempo que dure la interrupción del servicio.

La cooperativa agradece la comprensión y colaboración de toda la comunidad, ya que estas tareas son indispensables para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de agua potable.

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