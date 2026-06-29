Juegos de Río Negro para Personas Mayores de 60

Ya están abiertas las inscripciones para la Instancia Local de Lamarque en los juegos de Rio Negro para personas mayores de 60 años. 
Regionales - Lamarque29/06/2026
multimedia.normal.ac6b7464fbc6fd19.SU1HLTIwMjQwODIwLVdBMDE1NV9ub3JtYWwud2VicA==

Las personas de 60 años o más, están invitadas a participar y disfrutar de una jornada de deporte, recreación y encuentro a través de las distintas disciplinas.

Ajedrez • Sapo • Tejo • Newcom • Truco • Pádel • Tenis de Mesa • Orientación • Habilidades Motoras.

Inscripciones abiertas hasta el 2 de julio.

Informes e inscripciones: Centro Cultural 2984 6411749

Te puede interesar
Lamarque

Corte general de agua potable en Lamarque

Regionales - Lamarque27/06/2026
La Cooperativa de Agua Potable de Lamarque informa a toda la comunidad y a sus asociados que el próximo lunes 29 de junio se realizará un corte general del servicio de agua potable, debido a trabajos de reparación por la rotura del caño principal de la red de distribución
20260611_224038

Avanza el recambio de luminarias en Lamarque

Regionales - Lamarque12/06/2026
La Municipalidad de Lamarque continúa llevando adelante trabajos de recambio y modernización del sistema de alumbrado público en distintos sectores de la localidad, incorporando luminarias LED que permiten mejorar significativamente la iluminación de calles y espacios públicos.
Lo más visto
Beltrán

Detenido por violencia de género

Regionales - Luis Beltrán26/06/2026
En la mañana del jueves personal policial de la unidad 19 de Beltrán debió actuar por una situación de violencia, cuando una persona ingresó a la casa de su ex pareja y luego de agredirla se encerró con un menor en la vivienda.
Lamarque

Corte general de agua potable en Lamarque

Regionales - Lamarque27/06/2026
La Cooperativa de Agua Potable de Lamarque informa a toda la comunidad y a sus asociados que el próximo lunes 29 de junio se realizará un corte general del servicio de agua potable, debido a trabajos de reparación por la rotura del caño principal de la red de distribución