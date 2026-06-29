La Cooperativa de Agua Potable de Lamarque informa a toda la comunidad y a sus asociados que el próximo lunes 29 de junio se realizará un corte general del servicio de agua potable, debido a trabajos de reparación por la rotura del caño principal de la red de distribución
Juegos de Río Negro para Personas Mayores de 60
Regionales - Lamarque29/06/2026
Ya están abiertas las inscripciones para la Instancia Local de Lamarque en los juegos de Rio Negro para personas mayores de 60 años.
Las personas de 60 años o más, están invitadas a participar y disfrutar de una jornada de deporte, recreación y encuentro a través de las distintas disciplinas.
Ajedrez • Sapo • Tejo • Newcom • Truco • Pádel • Tenis de Mesa • Orientación • Habilidades Motoras.
Inscripciones abiertas hasta el 2 de julio.
Informes e inscripciones: Centro Cultural 2984 6411749
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La Cooperativa de Agua Potable de Lamarque informa a toda la comunidad y a sus asociados que el próximo lunes 29 de junio se realizará un corte general del servicio de agua potable, debido a trabajos de reparación por la rotura del caño principal de la red de distribución