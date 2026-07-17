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El Hospital de Lamarque consolida su atención reforzando su plantel médico
Regionales - Lamarque17/07/2026
La incorporación de especialistas y la reorganización de los Centros de Atención Primaria (CAPS) permiten garantizar entre 90 y 120 consultas médicas diarias, mejorando significativamente la cobertura de salud en el hospital y en los CAPS en la localidad.
La directora del Hospital de Lamarque, Natalia Rodríguez, destacó el importante avance en la calidad de cobertura del centro de salud, que logró completar su plantel de médicos clínicos. Gracias a este fortalecimiento, el hospital y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ofrecen hoy de manera conjunta entre 90 y 120 turnos diarios de medicina general.
"Hoy tenemos un plantel completo de médicos y eso nos permite brindar una mejor atención a toda la comunidad", señaló la directora de la institución en declaraciones radiales.
Con el objetivo de robustecer distintas áreas asistenciales y cubrir vacantes recientes, el hospital anunció la incorporación de nuevos profesionales al equipo de trabajo.
Obstetricia: Se incorpora un obstetra permanente que consolidará la atención diaria, sumándose a los especialistas que asisten semanalmente.
Kinesiología: Un nuevo profesional se suma para reforzar el servicio y agilizar la atención de los pacientes, reduciendo las listas de espera actuales.
Enfermería: Se confirmó el ingreso de una enfermera profesional a partir de agosto, destinada a fortalecer áreas críticas como la guardia general, internación, derivaciones y emergencias.
Rodríguez detalló que estos ingresos permitirán dar un salto de calidad en la capacidad de respuesta de la institución y continuar cubriendo las necesidades operativas de la comunidad.
La estrategia sanitaria local apunta fuertemente a potenciar los Centros de Atención Primaria (CAPS), donde se brindan servicios de enfermería, medicina general, vacunación, nutrición, obstetricia, estimulación temprana, odontología, y control de niño sano. Cada centro cuenta con el soporte diario de personal de enfermería, agentes sanitarios y administrativos.
Una de las medidas clave implementadas bajo esta gestión es el traslado de los controles de embarazo y de niño sano directamente a los CAPS barriales.
Rodríguez explicó que esta decisión busca resguardar a las personas sanas que acuden por controles de rutina, evitando que compartan espacios de espera con pacientes que asisten al hospital por cuadros infecciosos o enfermedades de diversa índole. De esta forma, se descentraliza el hospital central, se disminuye la circulación interna de personas y se acerca la salud a los hogares.
Tras la renuncia de una de las profesionales de odontología, el hospital implementó un plan de contingencia mientras avanza en la búsqueda de un reemplazo. Actualmente, la atención de la demanda de Lamarque recae sobre dos profesionales odontólogos, lo que requirió una reorganización de los consultorios y la ampliación de turnos semanales para no resentir el servicio.
La directora confirmó que ya se iniciaron gestiones y contactos con las autoridades de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) para evaluar la disponibilidad de egresados de la carrera que estén interesados en sumarse al sistema de salud público provincial.
Por otra parte, debido al bloqueo de la línea anterior, el Hospital de Lamarque habilitó una nueva vía de comunicación exclusiva para la solicitud de turnos médicos por mensaje: 2985 09-53-75. Se recuerda a la comunidad utilizar la característica correcta (2985).
Finalmente, se anticiparon cambios logísticos y recreativos para la tradicional carrera y caminata que organiza el Hospital de Lamarque en conjunto con el Gimnasio Spalte.
Junto al profesor Damián Schmidt, la institución proyecta modificar el circuito de la competencia para trasladarlo a una zona rural. Esta iniciativa no solo busca ofrecer un trayecto diferente a los competidores, sino también poner en valor y visibilizar el entorno productivo de Lamarque.
Durante la primera semana de agosto se llevará a cabo una reunión de coordinación general con el Municipio, personal de Seguridad Vial y propietarios de los campos involucrados para avanzar en la diagramación definitiva del circuito y sus distancias.
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