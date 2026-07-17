El Hospital de Lamarque consolida su atención reforzando su plantel médico

La directora del Hospital de Lamarque, Natalia Rodríguez, destacó el importante avance en la calidad de cobertura del centro de salud, que logró completar su plantel de médicos clínicos. Gracias a este fortalecimiento, el hospital y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ofrecen hoy de manera conjunta entre 90 y 120 turnos diarios de medicina general.

"Hoy tenemos un plantel completo de médicos y eso nos permite brindar una mejor atención a toda la comunidad", señaló la directora de la institución en declaraciones radiales.

Con el objetivo de robustecer distintas áreas asistenciales y cubrir vacantes recientes, el hospital anunció la incorporación de nuevos profesionales al equipo de trabajo.

Obstetricia: Se incorpora un obstetra permanente que consolidará la atención diaria, sumándose a los especialistas que asisten semanalmente.

Kinesiología: Un nuevo profesional se suma para reforzar el servicio y agilizar la atención de los pacientes, reduciendo las listas de espera actuales.

Enfermería: Se confirmó el ingreso de una enfermera profesional a partir de agosto, destinada a fortalecer áreas críticas como la guardia general, internación, derivaciones y emergencias.

Rodríguez detalló que estos ingresos permitirán dar un salto de calidad en la capacidad de respuesta de la institución y continuar cubriendo las necesidades operativas de la comunidad.