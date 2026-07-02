Jóvenes de la localidad de Lamarque ya pueden sumarse a una nueva edición de los Encuentros Culturales Rionegrinos, una propuesta que reúne arte, formación e intercambio en cada región.
Capacitación y desarrollo para el fútbol femenino
Regionales - Lamarque02/07/2026
Desde el Área de Cultura, Turismo y Deporte de Lamarque impulsan una propuesta destinada a fortalecer el crecimiento del fútbol femenino en nuestra comunidad.
Gracias al acompañamiento de la Secretaría de Deporte y el Área de Capacitación de la Provincia de Río Negro, se contará con la presencia del cuerpo técnico de la Selección de Río Negro, quienes brindarán una charla abierta de formación e intercambio de experiencias.
Una oportunidad para seguir promoviendo el deporte, la capacitación y generar nuevas herramientas para las jugadoras, entrenadores y familias.
Enlace de Inscripción:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Tq3XcPT1ib6FwBgTP5cVB0A_oF-1p_IfHMd28Sx-uM/edit?gid=0#gid=0
Te puede interesar
Ya están abiertas las inscripciones para la Instancia Local de Lamarque en los juegos de Rio Negro para personas mayores de 60 años.
La Cooperativa de Agua Potable de Lamarque informa a toda la comunidad y a sus asociados que el próximo lunes 29 de junio se realizará un corte general del servicio de agua potable, debido a trabajos de reparación por la rotura del caño principal de la red de distribución
Este 27 de junio, las categorías de Básquet Lamarque volverán a la cancha para vivir una jornada llena de deporte, compañerismo y pasión por el básquet.
El próximo 28 de junio a las 14:00 horas, la Sala Rodolfo Walsh será escenario de Filo Patagónico, un encuentro que reunirá a destacados barberos de distintas ciudades
Vecinos de la ciudad culminaron con éxito la capacitación en Electricidad Domiciliaria, una propuesta formativa impulsada de manera conjunta por el CEAER y el Municipio local.
La Municipalidad de Lamarque invita a participar del Curso Intensivo de Poda de árboles de vereda, una propuesta de formación destinada a brindar conocimientos prácticos y técnicos para el cuidado y mantenimiento del arbolado urbano.
La Municipalidad de Lamarque continúa llevando adelante trabajos de recambio y modernización del sistema de alumbrado público en distintos sectores de la localidad, incorporando luminarias LED que permiten mejorar significativamente la iluminación de calles y espacios públicos.
Lo más visto
Autorizan a una joven a llevar el apellido materno antes de la entrega de su título universitarioRegionales03/07/2026
En pocos meses una joven recibirá su título de Licenciada en Enfermería. Antes de iniciar esa nueva etapa profesional, decidió dar un paso que consideraba pendiente desde su infancia, dejar de llevar el apellido de su padre y conservar el de su mamá. Esa es la identidad con la que siempre se sintió representada y la que quiere que figure en su diploma universitario.
La Municipalidad de Choele Choel, Invita a instituciones locales, vecinos, comercio y empresas, a participar del tradicional desfile en el acto central por el 147ª Aniversario
Se desarrollara el domingo uns jornada de basquet femenino en la localidad de Luis Beltrán.