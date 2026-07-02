Capacitación y desarrollo para el fútbol femenino

Desde el Área de Cultura, Turismo y Deporte de Lamarque impulsan una propuesta destinada a fortalecer el crecimiento del fútbol femenino en nuestra comunidad.
Regionales - Lamarque02/07/2026
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Gracias al acompañamiento de la Secretaría de Deporte y el Área de Capacitación de la Provincia de Río Negro, se contará con la presencia del cuerpo técnico de la Selección de Río Negro, quienes brindarán una charla abierta de formación e intercambio de experiencias.

Una oportunidad para seguir promoviendo el deporte, la capacitación y generar nuevas herramientas para las jugadoras, entrenadores y familias.

 

Enlace de Inscripción: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Tq3XcPT1ib6FwBgTP5cVB0A_oF-1p_IfHMd28Sx-uM/edit?gid=0#gid=0

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