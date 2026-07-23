Alumnos de Beltrán disfrutan del viaje ganado a la Rural

El concurso del que participó la escuela busca difundir a la carne vacuna como un producto nutricionalmente bueno para una dieta saludable; y a la cadena de ganados y carne vacuna como un sector productivo sustentable y de suma importancia para la Argentina.

Participaron del concurso alumnos de 11 a 13 años de escuelas de todo el país, resultando ganador el proyecto de la escuela Rural 178 de Luis Beltrán.

Alumnos, docentes y familias trabajaron durante dos meses y medio en el proyecto, y con mucho sacrificio, solicitando inclusos elementos prestados para la realización del trabajo final, lograron concretar el objetivo y resultaron ganadores del concurso que los llevo hasta Buenos Aires para recibir su premio.

Los alumnos fueron homenajeados en el marco de la muestra de Palermo en la rural donde estudiantes y alumnos viven una experiencia única e inigualable, dado que para muchos de los chicos por primera vez disfrutan de un viaje de éstas características.

Del proyecto que les valió el premio participaron los 14 alumnos de sexto grado y los 7 qué cursan séptimo grado, con el acompañamiento de las docentes Vanesa Lagos, Sabina Gaspar, el cuerpo directivo y las familias de los chicos que ayudaron con los trajes utilizados. Muchos de los chicos que fueron parte del proyecto pudieron viajar y además de las actividades en la rural pudieron realizar visitas a distintos atractivos de Buenos Aires.