Personal policial del Valle Medio concretó, el miércoles por la mañana, la detención de un sujeto sobre quien pesaba una orden de captura vigente
Hamburguesería del Valle Medio entre las mejores del país
Regionales23/07/2026
Holy Burger fue seleccionada entre las 12 mejores hamburgueserías de Argentina y en agosto buscara avanzar una nueva instancia.
En agosto Holy estará viajando para disputar una nueva instancia de la competencia, donde solo 8 hamburgueserías pasarán a la gran final que se realizará en octubre, en la que se elegirá la Mejor Burger de Argentina.
El joven gastronómico del valle medio señaló que es un enorme orgullo representar a Río Negro y, sobre todo, a todo el Valle Medio. La hamburguesa con la que compite se llama justamente VALLE MEDIO, porque lleva el nombre de la tierra y de toda la gente que los acompaña día a día.
"Nada de esto sería posible sin ustedes. Gracias a cada cliente, a cada amigo, a nuestras familias y, especialmente, a todo el equipo de Holy, que deja el corazón en cada servicio. Gracias por estar desde el primer día, por bancarnos, por recomendarnos y por tirar siempre la mejor" expresó.
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