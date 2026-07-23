Hamburguesería del Valle Medio entre las mejores del país

Holy Burger fue seleccionada entre las 12 mejores hamburgueserías de Argentina y en agosto buscara avanzar una nueva instancia.
Regionales23/07/2026
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En agosto Holy estará viajando para disputar una nueva instancia de la competencia, donde solo 8 hamburgueserías pasarán a la gran final que se realizará en octubre, en la que se elegirá la Mejor Burger de Argentina.
El joven gastronómico del valle medio señaló que es un enorme orgullo representar a Río Negro y, sobre todo, a todo el Valle Medio. La hamburguesa con la que compite se llama justamente  VALLE MEDIO, porque lleva el nombre de la tierra y de toda la gente que los acompaña día a día.
"Nada de esto sería posible sin ustedes. Gracias a cada cliente, a cada amigo, a nuestras familias y, especialmente, a todo el equipo de Holy, que deja el corazón en cada servicio. Gracias por estar desde el primer día, por bancarnos, por recomendarnos y por tirar siempre la mejor" expresó. 
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