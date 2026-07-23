Escuelas del Valle Medio se preparan para la vuelta a clases

El Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, continúa con intensos trabajos de mantenimiento en los establecimientos educativos del Valle Medio para que estén en óptimas condiciones de cara al reinicio del ciclo lectivo.
Regionales23/07/2026
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Las tareas son ejecutadas por el equipo del Consejo Escolar Valle Medio, en el marco de la planificación realizada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos para el receso de invierno, aprovechando la ausencia de la comunidad educativa en jardines y escuelas.

De esta manera se le da continuidad al trabajo de mantenimiento que se lleva a cabo durante todo el año, puntualizando en distintos aspectos para que los chicos y chicas de la provincia puedan volver a las aulas.

En Valle Medio, en la Escuela Primaria 7 de Pomona, se hizo un recambio de ventanas en la sala de Inicial y recambio de luminarias, además de la construcción de rampas para mejorar la circulación hacia las aulas.

El referente Técnico del Consejo Escolar Valle Medio I, Antonio Chandía, explicó que en Lamarque se va a comenzar con dos obras muy importantes de pintura "tanto en la de Adultos 23 como en el Jardín 25, lo cual va a llevar la reparación de revoque y la pintura completa exterior".

"También se están llevando adelante las tareas habituales como son el recambio de luminarias, de algunos artefactos sanitarios, picaportes, cerraduras que son tan necesarias para la seguridad. En el caso de Luis Beltrán se van a mejorar instalaciones de los baños de la Escuela 178 como así también la pintura exterior completa del Jardín 26", agregó.

En Choele Choel, más allá de los trabajos habituales como los mencionados, se están acondicionando las instalaciones de gas en el CET 13.

En ese sentido, una obra muy importante es la que está teniendo lugar en el área de Taller de la Escuela Especial 8: "Esa obra conllevó tener que retirar el revoque viejo, realizar los revoques nuevos, la pintura nueva como así también se hizo la instalación de gas completa lo cual lo llevamos a la nueva normativa, doble regulación, cañería nueva, artefactos nuevos".

A esto hay que sumarle el recambio de bachas y mesadas en la cocina además de mejoras en el sistema de agua y sanitarios "La verdad que se realizó un trabajo muy lindo en esa escuela y también lo que son rampas y a futuro las rejas que dan a la calle" dijo Chandía quien además destacó la obra de gas en la Escuela 59 de Chimpay para la cual hay que desarrollar distintas reformas para el cumplimiento de las normativas de Enargas.

Por otro lado, en la EEBA 16 de Choele Choele continúan las tareas de reparación de paredes, revoque y pinturas en aulas, dirección y hall de acceso.

Además se sigue con los correspondientes trabajos de sanitización y acondicionamiento general en establecimientos de todas las localidades de la jurisdicción.

Todas estas acciones del Gobierno de Río Negro contribuyen a brindar espacios más seguros y cómodos para el desarrollo de las actividades escolares.

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