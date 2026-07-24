Llamado a licitación publica para transporte escolar

La Municipalidad de Luis Beltrán llama a Licitación Pública para la contratación del servicio de transporte escolar que deberá prestarse desde el 01 de agosto de 2026 hasta el 31 de julio de 2027, para alumnos que asisten a la Escuela Primaria N° 101 más Nivel Inicial; Escuela Primaria N° 215 más Nivel Inicial; Escuela Primaria N° 178 más Nivel Inicial y Jornada Completa; y CET N° 29, ubicados dentro del ejido de Luis Beltrán, Provincia de Río Negro.

Presupuesto Oficial: PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 ($ 5.553,00) por kilómetro efectivamente recorrido.

Lugar de presentación de las ofertas: Edificio de la Municipalidad de Luis Beltrán, Casa de Tucumán N° 481, Luis Beltrán, Río Negro.

Fecha límite para la presentación y apertura de las ofertas: 30 de julio de 2026 a las 11:00 horas.

Costo del Pliego: PESOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS ($86.500,00).

Pliegos y consultas: En la sede de la Municipalidad de Luis Beltrán, vía telefónica al (02946) 480890 y por correo electrónico a [email protected].

Dado en la Municipalidad de Luis Beltrán, a los 13 días del mes de julio de 2026, para ser publicado durante un día en el boletín oficial de la provincia de Rio Negro.