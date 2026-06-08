Efectivos de la Comisaría 19 recuperan motocicleta robada

Según la denuncia radicada por un joven de 18 años, el hecho ocurrió entre las 17:45 y las 18:45 horas del domingo, cuando autores desconocidos sustrajeron una motocicleta Honda CG 150 Titan, modelo 2014, que se encontraba estacionada frente a su vivienda en el barrio Jardín.

El propietario aportó datos precisos sobre algunas características particulares del rodado, entre ellas manubrios de color rojo, que resultaron muy importantes para la labor policial de búsqueda, a fin de dar con el elemento sustraido.

A partir de las averiguaciones realizadas por efectivos policiales, se logró establecer que la motocicleta se encontraba en una vivienda ubicada sobre calle Padre Anselmo de la localidad.

Ante esta situación, se dispuso una consigna policial para preservar el lugar mientras se gestionaban las medidas judiciales correspondientes.

Posteriormente se presentó en el inmueble un hombre de 35 años, quien manifestó ser el propietario de la vivienda y, de manera voluntaria, hizo entrega de la motocicleta buscada.

Tras verificar que se trataba del rodado denunciado como sustraído, se informó de inmediato al fiscal de turno, disponiendo, el representante del Ministerio Público, la restitución inmediata de la motocicleta a su propietario.

Al mismo tiempo, solicitó la recepción de una entrevista al ciudadano que realizó la entrega y la intervención de la Brigada de Investigaciones para continuar con las actuaciones tendientes a esclarecer las circunstancias del hecho.

La causa continúa bajo investigación mientras se desarrollan las diligencias de rigor para determinar la participación de posibles involucrados en la sustracción del vehículo.

Fuente Unidad Regional IV