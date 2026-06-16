Arte y cuidado de entorno

De 11 a 14 de junio se llevó a cabo en Luis Beltrán el primer encuentro de escultores denominado “Tallando Nuestra Identidad”. 
Regionales - Luis Beltrán16/06/2026
FB_IMG_1781570482779

Con sede en Chacra Experimental el evento convoco a seis de los mejores artistas en el oficio.

Tallando Nuestra Identidad, es un evento de organización conjunta entre el Emprendimiento de Marketing Digital MM2, la Municipalidad de Luis Beltrán y la Chacra Experimental, en el que a través del arte de la “Escultura”, se generó un dialogo vivo entre el oficio del artista, y los elementos naturales de nuestro entorno.

A raíz de los acontecimientos naturales que golpearon nuestra producción, y por consecuencia reconfiguraron el territorio productivo, la propuesta desembarcó con el desafío artístico de recuperar mediante el oficio escultórico, distintos elementos del entorno natural, para devolverlos a la localidad en forma de obra artística de identidad y memoria.

En este sentido, así como se promueve la expresión artística y la integración cultural mediante la realización de un encuentro de escultores, también se contribuye a través de las obras, el embellecimiento de la localidad.

El predio recibió visitas escolares, caminatas guiadas e incluso turistas de otros puntos del país se acercaron a conocer la propuesta.

En esta oportunidad los protagonistas fueron Eric Griffiths, Pablo Marin, Diego Orlando Bravo, Mercedez Alejandra Orozco, Alejandro Kirnbauer y Roberto Nahuelcura.

Te puede interesar
FB_IMG_1781228043008

Tallando nuestra identidad

Regionales - Luis Beltrán12/06/2026
En la sede de la Chacra Experimental de Luis Beltrán se dio inicio a “Tallando Nuestra Identidad”, una propuesta organizada de manera conjunta por MM2 Marketing Digital, la Municipalidad de Luis Beltrán y la Cooperadora de la Chacra Experimental. 
IMG-20260610-WA0022

El hospital de Luis Beltrán renueva sus espacios para una mejor atención

Regionales - Luis Beltrán11/06/2026
El Ministerio de Salud provincial realiza trabajos de construcción que ya alcanzan el 50% en el hospital de Luis Beltrán. El plan incluye el recambio de techos y la modernización de áreas clave para optimizar la atención de los pacientes y los espacios del personal de salud. Estas obras se complementan con la remodelación integral de sectores esenciales como habitaciones, internación y sanitarios. 
Lo más visto
FB_IMG_1781570373728

La formación en Gestión Pública se fortaleció con una inmersión en las instituciones del Estado provincial

Regionales16/06/2026
Con el objetivo de complementar los conocimientos adquiridos en el aula y acercar a los estudiantes a la realidad de la administración pública, estudiantes de 3° año de la Tecnicatura Superior en Gestión Pública realizaron un viaje educativo a Viedma, donde recorrieron distintas áreas del Gobierno provincial y conocieron de primera mano el funcionamiento de los tres poderes del Estado.