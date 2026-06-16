Arte y cuidado de entorno

Con sede en Chacra Experimental el evento convoco a seis de los mejores artistas en el oficio.

Tallando Nuestra Identidad, es un evento de organización conjunta entre el Emprendimiento de Marketing Digital MM2, la Municipalidad de Luis Beltrán y la Chacra Experimental, en el que a través del arte de la “Escultura”, se generó un dialogo vivo entre el oficio del artista, y los elementos naturales de nuestro entorno.

A raíz de los acontecimientos naturales que golpearon nuestra producción, y por consecuencia reconfiguraron el territorio productivo, la propuesta desembarcó con el desafío artístico de recuperar mediante el oficio escultórico, distintos elementos del entorno natural, para devolverlos a la localidad en forma de obra artística de identidad y memoria.

En este sentido, así como se promueve la expresión artística y la integración cultural mediante la realización de un encuentro de escultores, también se contribuye a través de las obras, el embellecimiento de la localidad.

El predio recibió visitas escolares, caminatas guiadas e incluso turistas de otros puntos del país se acercaron a conocer la propuesta.

En esta oportunidad los protagonistas fueron Eric Griffiths, Pablo Marin, Diego Orlando Bravo, Mercedez Alejandra Orozco, Alejandro Kirnbauer y Roberto Nahuelcura.