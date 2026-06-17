Chimpay recibió el rally del Valle Medio

Las actividades comenzaron el viernes con la presentación de los equipos y la largada simbólica, realizada en la Plaza Enrique Hernalz.

El sábado, los motores comenzaron a rugir en el circuito de Colonia Santa Gregoria, donde los pilotos brindaron un gran espectáculo al público presente.

El domingo, la competencia continuó en un trazado compartido entre Chimpay y Coronel Belisle, culminando posteriormente con la ceremonia de premiación en el Polideportivo Municipal.

Participaron vehículos y equipos provenientes de distintos puntos de la región, entre ellos el piloto local YAMIL YUNES, representante de la localidad, a quien acompañamos con orgullo en sus primeros pasos dentro de esta disciplina deportiva.

Una vez más, el Rally del Valle Medio se consolidó como uno de los eventos automovilísticos más importantes de la zona, reuniendo a pilotos, equipos de trabajo y público en un fin de semana cargado de emoción y adrenalina.

La competencia se desarrolló con total normalidad con los siguientes puestos: