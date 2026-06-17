El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Gustavo Sepúlveda repasaron las obras en marcha en Chimpay y comenzaron la planificación de una nueva edición de la Fiesta de Ceferino Namuncurá, que se desarrollará en agosto. Durante el encuentro también se abordaron proyectos de infraestructura vinculados al crecimiento urbano y la mejora de los servicios para la comunidad.
Chimpay recibió el rally del Valle Medio
Regionales - Chimpay17/06/2026
El pasado fin de semana se disputó en la localidad la tercera fecha del Rally del Valle Medio, un evento que convocó a competidores y aficionados de toda la región.
Las actividades comenzaron el viernes con la presentación de los equipos y la largada simbólica, realizada en la Plaza Enrique Hernalz.
El sábado, los motores comenzaron a rugir en el circuito de Colonia Santa Gregoria, donde los pilotos brindaron un gran espectáculo al público presente.
El domingo, la competencia continuó en un trazado compartido entre Chimpay y Coronel Belisle, culminando posteriormente con la ceremonia de premiación en el Polideportivo Municipal.
Participaron vehículos y equipos provenientes de distintos puntos de la región, entre ellos el piloto local YAMIL YUNES, representante de la localidad, a quien acompañamos con orgullo en sus primeros pasos dentro de esta disciplina deportiva.
Una vez más, el Rally del Valle Medio se consolidó como uno de los eventos automovilísticos más importantes de la zona, reuniendo a pilotos, equipos de trabajo y público en un fin de semana cargado de emoción y adrenalina.
La competencia se desarrolló con total normalidad con los siguientes puestos:
Clase A
1 Carbonell Miguel y Cortes Emanuel
2 Simonelli Claudio y Pilquiman Camila
3 castillo Fabian y Lopez Fernando
4 Landaburu Victor y Lopez Bruno
5 Rosas Marcos y Rosas Martin
6 León Denis y Gallego Vanesa
7 Alonso Lucas y Malpeli Jean
8 Cragnolini Osvaldo y Cragnolini Dario
9 Lasagno Nestor y Chirino Lucas
10 Indaver Antonio y Indaver Martina
11 Frank Claudio y Rapari Nazareno
Clase N1
1 Godoy Leandro y Martin Carolina
2 Gaspar Mario y Ratto Hernan
3 Godoy Maxi y Zuñiga Miguel
4 Yunes Yamil y Videla Leonel
5 Cid Pablo y Cid Ricardo
6 Antimilla Matias y Adaro Ezequiel
Clase N7
1 Salas Braian y Lopez Nicolas
2 Bamonde Alexander y Bamonde Pedro
3 Pilquiman Gustavo y Pilquiman Melina
4 Berger Gabriel y Berger Blas
5 Castillo Anibal y Araya Dalma
6 Palma Damian y Palma Lorenzo
7 Fica Alexis y Martin Dario
8 Albornoz Gonzalo y Troncoso Florin
Clase A6
1 Arias Nicolas y Arias Martin
2 Castillo Jesús y Panguilef Ruben
3 Frank Alfredo y Perez Laura
4 Romero David y Peroni Luis
5 Ruiz Carlos y Echassendague Alexander
6 Molina Jose y Molina Ariel
7 Tello Elvio y Tello Lucrecia
8 Quintana Miguel y Quintana Yazmin
9 Cassano Gustavo y Bascur Susana
10 Monsalve Gabriel y Monsalve Samantha
11 Mesa Fabian y Mesa Camila
Clase A5
1 Servidio Maxi y Filipponi Lautaro
2 Molina Ruben y Bastian Cristina
3 Tenzi Angel y Perez Martin
4 Fortunati Facundo y Saez Adolfo
5 Cavanna Raul y Salvatierra Franco
6 Claveria Lucas y Machuca Camila
7 Bascur Luis y Rivas Patricia
8 De Renzis Matias y Ramirez Enrique
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