Incendio de un camión en la ruta 22

El sábado 18 a las 22 horas, bomberos voluntarios de Chimpay fueron notificado del incendio de un camión en el kilómetro 1048 de la Ruta Nacional Nº 22.
Regionales - Chimpay20/07/2026
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De inmediato, se movilizó el personal disponible a bordo de los móviles 06 y 07. Al arribar al lugar, se constató un principio de incendio en la cabina de un camión Iveco, ocupado únicamente por su conductor, quien se dirigía desde Olavarría hacia Añelo.

La dotación llevó adelante tareas de extinción, enfriamiento y control de un derrame, logrando controlar la situación y evitar la propagación del fuego.

Finalizadas las  labores y tras dejar el lugar en condiciones seguras, las unidades regresaron a base sin registrarse personas lesionadas.

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