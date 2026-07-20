Incendio de un camión en la ruta 22

De inmediato, se movilizó el personal disponible a bordo de los móviles 06 y 07. Al arribar al lugar, se constató un principio de incendio en la cabina de un camión Iveco, ocupado únicamente por su conductor, quien se dirigía desde Olavarría hacia Añelo.

La dotación llevó adelante tareas de extinción, enfriamiento y control de un derrame, logrando controlar la situación y evitar la propagación del fuego.

Finalizadas las labores y tras dejar el lugar en condiciones seguras, las unidades regresaron a base sin registrarse personas lesionadas.