En Chimpay la policía acudió en la noche del miércoles a un llamado por disturbios en la plaza, donde dos personas se encontraban heridas luego de ser atacadas por un grupo. Podría ser ese mismo grupo el que minutos después también provocó heridas en dos efectivos policiales. Para finalizar la gresca se debió solicitar refuerzos a otras unidades.
Incendio de un camión en la ruta 22
Regionales - Chimpay20/07/2026
El sábado 18 a las 22 horas, bomberos voluntarios de Chimpay fueron notificado del incendio de un camión en el kilómetro 1048 de la Ruta Nacional Nº 22.
De inmediato, se movilizó el personal disponible a bordo de los móviles 06 y 07. Al arribar al lugar, se constató un principio de incendio en la cabina de un camión Iveco, ocupado únicamente por su conductor, quien se dirigía desde Olavarría hacia Añelo.
La dotación llevó adelante tareas de extinción, enfriamiento y control de un derrame, logrando controlar la situación y evitar la propagación del fuego.
Finalizadas las labores y tras dejar el lugar en condiciones seguras, las unidades regresaron a base sin registrarse personas lesionadas.
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