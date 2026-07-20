UDC Tour 2026 llega a Choele Choel

El próximo sábado 8 de agosto se realizará en Choele Choel el evento UDC TOUR 2026, una gran jornada de Kick Boxing y MMA organizada por UDC Eventos Internacionales junto a Carlos Barrera, representante de Patagonia Gym Choele Choel y Luis Beltrán, acompañado por su equipo de instructores y alumnos, quienes vienen trabajando intensamente para hacer realidad este gran evento.

La actividad será en el Salón de Bomberos Voluntarios de Choele Choel.

La jornada comenzará a las 17:30 horas con el tradicional pesaje y careo de los competidores, instancia que permitirá al público conocer de cerca a los protagonistas de la jornada.

La velada contará con peleas por puntos, combates amateur y exhibiciones, brindando una experiencia para toda la familia y para los amantes de los deportes de combate.

Actualmente se cuenta con más de 50 competidores inscriptos y continúan sumándose atletas de diferentes puntos de la región, entre ellos General Roca, Viedma, Plottier, Cutral Co, Ramos Mexía, San Antonio Oeste y otras localidades.

Además, se debe destacar que 11 alumnos de Patagonia Gym Choele Choel estarán representando a la ciudad en este importante evento, demostrando el crecimiento que han tenido los deportes de combate en la región y el compromiso de los jóvenes con el entrenamiento, la disciplina y la superación personal.

El evento contará con fiscalización profesional de UDC Eventos, garantizando el cumplimiento de todas las normas de seguridad y reglamentación deportiva.

Como invitado especial se contará con la presencia de Luis Garavaglia "El Rasta", árbitro internacional reconocido como uno de los mejores de Argentina, quien ha participado en algunos de los eventos más importantes del país.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles.

Consultas y reservas: 2946 511415

La organización invita a toda la comunidad a ser parte de un evento sin precedentes en la zona, donde el deporte, el respeto, la disciplina y la unión serán los verdaderos protagonistas. Señalan además que los deportes de combate enseñan que cada desafío es una oportunidad para crecer y que toda meta se alcanza con esfuerzo, perseverancia, fe y valentía.