Choele regresa al horario habitual de recolección de residuos

Durante los días de temperaturas extremas, fue necesario modificar el horario de trabajo debido a las dificultades que las heladas ocasionaban en los sistemas hidráulicos de los vehículos afectados a la recolección, con el objetivo de preservar el funcionamiento de los equipos y garantizar la continuidad del servicio.

Superada esa etapa, las tareas volverán a desarrollarse con normalidad. Por tal motivo, se solicita la colaboración de todos los vecinos, sacando las bolsas de residuos en las primeras horas de la mañana para facilitar el recorrido de los camiones y permitir que el servicio se preste de manera eficiente.

Desde el Área de Obras y Servicios Públicos se agradece la comprensión y el acompañamiento de la comunidad durante el período de contingencia, así como la colaboración permanente para mantener limpia y ordenada nuestra localidad.