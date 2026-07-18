Choele invita a vivir la final del Mundial en pantalla gigante

Con el objetivo de que esta jornada histórica pueda disfrutarse en comunidad, el intendente Ramello tomó la decisión de instalar una pantalla gigante en el predio verde de la avenida San Martín, para que vecinos y vecinas de Choele, junto a familias de todo el Valle Medio, puedan compartir este momento inolvidable.

La convocatoria es para este domingo desde las 15:00 horas, en un espacio preparado para vivir una verdadera fiesta popular. La invitación es a asistir con la camiseta de la Selección, la bandera argentina, el mate y todas las ganas de alentar, cantar y gritar por nuestro equipo en un clima de encuentro y celebración.

El predio contará con baños para mayor comodidad del público y el polo gastronómico permanecerá abierto, ofreciendo distintas propuestas para quienes deseen disfrutar de la tarde acompañados de buena comida y bebida.