Nuevos contenedores para Chimpay

La Municipalidad de Chimpay incorporó diez nuevos contenedores con el objetivo de prevenir la formación de microbasurales en distintos sectores de la localidad.
Regionales - Chimpay27/06/2026
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Los mismos ya fueron distribuidos en diferentes puntos y serán reubicados semanalmente en los distintos barrios, de acuerdo con las necesidades de cada sector.

Estos volquetes estarán destinados exclusivamente a la disposición de residuos no domiciliarios, tales como escombros, metales, plásticos, vidrios y otros materiales de características similares.

Esta incorporación forma parte de una serie de acciones de fortalecimiento que buscan mantener un Chimpay más limpio, ordenado y agradable, contribuyendo además a mejorar la seguridad y la calidad de vida de toda la comunidad.

Desde el Municipio recuerdan que la limpieza del pueblo es una responsabilidad compartida. 

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