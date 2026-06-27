Un hombre de 52 años perdió la vida, y dos mujeres sufrieron lesiones de distinta gravedad, como consecuencia de un grave siniestro vial ocurrido durante la noche del martes sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1040.
Nuevos contenedores para Chimpay
Regionales - Chimpay27/06/2026
La Municipalidad de Chimpay incorporó diez nuevos contenedores con el objetivo de prevenir la formación de microbasurales en distintos sectores de la localidad.
Los mismos ya fueron distribuidos en diferentes puntos y serán reubicados semanalmente en los distintos barrios, de acuerdo con las necesidades de cada sector.
Estos volquetes estarán destinados exclusivamente a la disposición de residuos no domiciliarios, tales como escombros, metales, plásticos, vidrios y otros materiales de características similares.
Esta incorporación forma parte de una serie de acciones de fortalecimiento que buscan mantener un Chimpay más limpio, ordenado y agradable, contribuyendo además a mejorar la seguridad y la calidad de vida de toda la comunidad.
Desde el Municipio recuerdan que la limpieza del pueblo es una responsabilidad compartida.
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