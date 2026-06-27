Nuevos contenedores para Chimpay

Los mismos ya fueron distribuidos en diferentes puntos y serán reubicados semanalmente en los distintos barrios, de acuerdo con las necesidades de cada sector.

Estos volquetes estarán destinados exclusivamente a la disposición de residuos no domiciliarios, tales como escombros, metales, plásticos, vidrios y otros materiales de características similares.

Esta incorporación forma parte de una serie de acciones de fortalecimiento que buscan mantener un Chimpay más limpio, ordenado y agradable, contribuyendo además a mejorar la seguridad y la calidad de vida de toda la comunidad.

Desde el Municipio recuerdan que la limpieza del pueblo es una responsabilidad compartida.