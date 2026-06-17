El pasado fin de semana se disputó en la localidad la tercera fecha del Rally del Valle Medio, un evento que convocó a competidores y aficionados de toda la región.
Gran jornada de ajedrez en Chimpay
Regionales - Chimpay17/06/2026
Se desarrollo en Chimpay la cuarta fecha del gran Prix de ajedrez del Valle Medio.
La categoría Sub 20 tuvo un final de película, con un cuatruple empate en la punta con 5/6 puntos, que terminó definiéndose por el sistema de desempate técnico.
PODIO INFANTO JUVENIL (SUB 20)
Maximiliano Silisque (Choele Choel)
Jano Del Grosso Balboa (Choele Choel)
Santino Coronel (Coronel Belisle)
PODIO CATEGORÍA LIBRES (VÁLIDO AL ELO FIDE)
Leandro Esteban Oller (Club de Ajedrez del Alto Valle - Chichinales)
Marcelo Urrutia (Club Social de Río Colorado)
Alejandro Tahmazian Garat (Club de Ajedrez de Choele Choel)
El club de ajedrez agradeció al Intendente Gustavo Sepúlveda por acompañar y apoyar. Asimismo agradecio a las autoridades de la ESRN 25 por ceder tan amablemente el espacio para armar la sala de juego.
La caravana del ajedrez entra en su recta final. Todo se define en la última fecha que se realizará en Julio en Choele Choelenses.
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