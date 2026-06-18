Aceptó haber abusado de tres mujeres y cumple 9 años de prisión efectiva

En la audiencia el hombre aceptó haber cometido los hechos que ocurrieron en Choele Choel, en los que abusó sexualmente de quien era su cuñada, desde que ella era menor de edad hasta los 20 años; también abusó de otra mujer que al momento de los hechos tenía 28, y de una amiga de la hija del imputado cuando la niña tenía 12 años.

“El imputado aprovechó sus vínculos familiares para aprovecharse de sus víctimas, de la cotidianidad que compartían y así cometer los delitos”, dijeron las representantes fiscales.

La calificación legal que el hombre aceptó haber cometido es la de “abuso sexual con acceso carnal, exhibiciones obscenas, abuso sexual gravemente ultrajante por su duración agravado por la convivencia” para el primer hecho. En relación al segundo: “abuso sexual gravemente ultrajante por su duración” y para el último “abuso sexual simple”. Todos los delitos con afectación de la Ley 26.485, sobre la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, y de la Ley 26.061 de protección integral de niños, niñas y adolescentes.

Durante la audiencia realizada hoy de manera híbrida, es decir presencial en los Tribunales de General Roca y por Zoom desde Choele Choel, se leyó la abultada prueba con la que la fiscalía llegó a esta instancia de juicio. Entre ellos se encuentra la denuncia realizada en el Juzgado de Paz de Choele Choel, representantes de SENAF y de la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Municipalidad local, entrevistas a las familias, los informes de los dispositivos de Cámara Gesell donde las menores pudieron prestar sus declaraciones testimoniales de los hechos sufridos.

Se agregan los informes de la psicólogas que tomaron las Gesell, la entrevista a la víctima mayor de edad, la extracción forense del celular secuestrado, el informe del Gabinete de Criminalística, la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) de Valle Medio.

El imputado fue asistido por la defensa penal pública que explicó que se lo había asesorado oportunamente y que llegaban a esta instancia con pleno conocimiento de la prueba recolectada.

De esta manera, tras un cuarto intermedio, el Tribunal interviniente dio a conocer su resolución en los mismos términos planteados en este acuerdo de procedimiento abreviado, y tras la renuncia de las partes a los plazos procesales, el hombre comenzó a cumplir su condena.