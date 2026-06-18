Llega Silvio Velo a Beltrán

El referente nacional del deporte para ciegos llega a la localidad el 29 de junio (Colegio Canossiano) a las 9:30 horas.

Capitán durante 30 años de la selección argentina de futbol “Los Murciélagos”, reconocido en cinco ocasiones como mejor jugador del mundo en su categoría y con múltiples reconocimientos a nivel internacional, sus charlas motivacionales focalizan en: actitud, comunicación, superación, perseverancia, resiliencia, liderazgo compartido, trabajo en equipo, interpretación de la realidad, adaptabilidad, concentración, alta competencia y empatía.