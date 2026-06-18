Llega Silvio Velo a Beltrán

La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes tiene el agrado de invitar a participar y compartir la charla del Deportista y conferencista internacional Silvio Velo.
Regionales - Luis Beltrán18/06/2026
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El referente nacional del deporte para ciegos llega a la localidad el 29 de junio (Colegio Canossiano) a las 9:30 horas.

Capitán durante 30 años de la selección argentina de futbol “Los Murciélagos”, reconocido en cinco ocasiones como mejor jugador del mundo en su categoría y con múltiples reconocimientos a nivel internacional, sus charlas motivacionales focalizan en: actitud, comunicación, superación, perseverancia, resiliencia, liderazgo compartido, trabajo en equipo, interpretación de la realidad, adaptabilidad, concentración, alta competencia y empatía.

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En la sede de la Chacra Experimental de Luis Beltrán se dio inicio a “Tallando Nuestra Identidad”, una propuesta organizada de manera conjunta por MM2 Marketing Digital, la Municipalidad de Luis Beltrán y la Cooperadora de la Chacra Experimental. 
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El hospital de Luis Beltrán renueva sus espacios para una mejor atención

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