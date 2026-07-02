Futuros metalúrgicos visitaron la Base de Mantenimiento de TGS en Chelforó

Un grupo de 20 estudiantes que cursa la Certificación en Construcciones Metalúrgicas, visitó la Base de Mantenimiento de TGS, en lo que fue una jornada de intercambio y aprendizaje vinculada al ámbito de la industria energética.
Regionales02/07/2026
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Durante el encuentro, Andrés Otondo, jefe de mantenimiento de la planta y soldador con más de 40 años de trayectoria en la empresa, compartió con los estudiantes la historia de TGS y el funcionamiento de la base operativa. "Los gasoductos tienen un rol fundamental en la vida cotidiana de la población, garantizando el suministro de gas a los hogares, y su importancia es estratégica para el desarrollo de diversos sectores productivos e industriales" mencionaron.

La visita permitió a estudiantes vincular los conocimientos adquiridos en el aula con experiencias concretas del mundo laboral. Los trabajadores de la empresa transmitieron un mensaje de aliento a los futuros técnicos, resaltando la importancia de la educación, la capacitación permanente y el compromiso profesional como herramientas clave para el desarrollo dentro de la industria.

Desde la institución educativa destacaron la relevancia de este tipo de experiencias, que acercan a los estudiantes a entornos reales de trabajo y fortalecen su formación técnica. Asimismo, agradecieron a TGS y a todo su personal por la cálida recepción, la predisposición y el valioso aporte realizado a la formación de los futuros profesionales.

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