Futuros metalúrgicos visitaron la Base de Mantenimiento de TGS en Chelforó

Durante el encuentro, Andrés Otondo, jefe de mantenimiento de la planta y soldador con más de 40 años de trayectoria en la empresa, compartió con los estudiantes la historia de TGS y el funcionamiento de la base operativa. "Los gasoductos tienen un rol fundamental en la vida cotidiana de la población, garantizando el suministro de gas a los hogares, y su importancia es estratégica para el desarrollo de diversos sectores productivos e industriales" mencionaron.

La visita permitió a estudiantes vincular los conocimientos adquiridos en el aula con experiencias concretas del mundo laboral. Los trabajadores de la empresa transmitieron un mensaje de aliento a los futuros técnicos, resaltando la importancia de la educación, la capacitación permanente y el compromiso profesional como herramientas clave para el desarrollo dentro de la industria.

Desde la institución educativa destacaron la relevancia de este tipo de experiencias, que acercan a los estudiantes a entornos reales de trabajo y fortalecen su formación técnica. Asimismo, agradecieron a TGS y a todo su personal por la cálida recepción, la predisposición y el valioso aporte realizado a la formación de los futuros profesionales.