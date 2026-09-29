Desobediencias judiciales: fue condenado a la pena única de cuatro años



“Entre marzo y junio de este año, el imputado incumplió reiteradamente las medidas cautelares dispuestas por el juzgado de Familia de Luis Beltrán como en una sentencia condenatoria anterior. Pese a haber sido notificado, el hombre no respetó la exclusión del hogar, como tampoco la prohibición de acercamiento a un radio de 500 metros de la señora y los hijos, tampoco la prohibición de ejercer actos violentos”, argumentó la fiscal del caso Analia Alvarez.





Entre la evidencia presentada para esta instancia, el Ministerio Público Fiscal enumeró:la denuncia penal de la señora en la Comisaría de la Familia de Luis Beltrán, la intervención de dicha unidad, las copias del expediente del fuero de Familia, la notificación al hombre de las medidas resueltas, las entrevistas a los empleados policiales que intervinieron.





Se agregan además los informes del equipo técnico interdisciplinario del Juzgado de Familia, el informe de la Dirección de Género de la Municipalidad de Luis Beltrán como también el de la SENAF.





“La Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) del Ministerio Público Fiscal realizó varias entrevistas con la señora que también adjuntamos como prueba relevante”, explicó Alvarez.





Se expuso además la intervención del área de Salud Mental del hospital de Luis Beltrán, el informe fotográfico del Gabinete de Criminalística de Valle Medio y los antecedentes computables que tiene el imputado.





La defensora penal pública, Flavia Rojas, que asistió al hombre durante la audiencia no se opuso a los términos del acuerdo y expresó haber asesorado oportunamente al imputado respecto de este procedimiento abreviado.





Finalmente, la jueza Verónica Rodriguez homologó el acuerdo y de esta manera el hombre ya se encuentra cumpliendo la pena.