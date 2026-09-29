Estreno de “Escucha mi voz”
Un proceso de creación colectiva.
“Escucha mi voz” es el resultado de dos años de investigación interdisciplinaria, desarrollada en el marco del Taller de Extensión “Artes Escénicas”, propuesto por el Instituto de Formación Docente Continua de Luis Beltrán, en articulación con Aunar, la comunidad del Valle Medio y el grupo Libres del Teatro El Galpón.
El proceso de creación y puesta en escena parte de una concepción del teatro como espacio de encuentro, expresión y participación. En este sentido, el equipo de trabajo asume como desafío colectivo reconocer y derribar las barreras que dificultan el acceso y la participación, tanto en los talleres que dieron origen a la obra como en la experiencia de quienes asisten como espectadores y espectadoras.
Con este propósito, se invita a quienes requieran algún tipo de apoyo o asistencia para el disfrute de la obra a comunicarlo con anticipación al 2946-401812, para poder generar las condiciones necesarias de accesibilidad.
FICHA TÉCNICA
Intérpretes y co-creadores
Mundo de abajo
Edgar Baigorria
Julio Acosta
Mundo de arriba
Miguel Ángel Cabeza
Abel Alejandro Arbeloa
Marisol Calvo
Músicos
Daiana Rosa
Milagros Isabel González
Emanuel Pino
María Yarvi
Hugo Piriz
Equipo artístico y técnico
Relatora: Ximena Romero
Colaboración artística en iluminación y técnica: Juliana Ruiz
Realización de vestuario: Miriam Bittar
Dirección y composición sonora: Hugo Piriz
Canción: Luna Piriz
Asistencia de coordinación artística y escenográfica, acompañamiento de estudiantes y registro audiovisual: Samanta Dunel
Asistencia artística y coordinación de estudiantes: Malvina Nerea Rosales Coordinación artística y gestión socio-comunitaria: Marisol Calvo
Dirección y puesta en escena: Ximena Romero