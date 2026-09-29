Estreno de “Escucha mi voz”



Un proceso de creación colectiva.







“Escucha mi voz” es el resultado de dos años de investigación interdisciplinaria, desarrollada en el marco del Taller de Extensión “Artes Escénicas”, propuesto por el Instituto de Formación Docente Continua de Luis Beltrán, en articulación con Aunar, la comunidad del Valle Medio y el grupo Libres del Teatro El Galpón.







El proceso de creación y puesta en escena parte de una concepción del teatro como espacio de encuentro, expresión y participación. En este sentido, el equipo de trabajo asume como desafío colectivo reconocer y derribar las barreras que dificultan el acceso y la participación, tanto en los talleres que dieron origen a la obra como en la experiencia de quienes asisten como espectadores y espectadoras.







Con este propósito, se invita a quienes requieran algún tipo de apoyo o asistencia para el disfrute de la obra a comunicarlo con anticipación al 2946-401812, para poder generar las condiciones necesarias de accesibilidad.







FICHA TÉCNICA



Intérpretes y co-creadores



Mundo de abajo



Edgar Baigorria



Julio Acosta







Mundo de arriba



Miguel Ángel Cabeza



Abel Alejandro Arbeloa



Marisol Calvo







Músicos



Daiana Rosa



Milagros Isabel González



Emanuel Pino



María Yarvi



Hugo Piriz







Equipo artístico y técnico



Relatora: Ximena Romero



Colaboración artística en iluminación y técnica: Juliana Ruiz



Realización de vestuario: Miriam Bittar



Dirección y composición sonora: Hugo Piriz



Canción: Luna Piriz



Asistencia de coordinación artística y escenográfica, acompañamiento de estudiantes y registro audiovisual: Samanta Dunel



Asistencia artística y coordinación de estudiantes: Malvina Nerea Rosales Coordinación artística y gestión socio-comunitaria: Marisol Calvo



Dirección y puesta en escena: Ximena Romero