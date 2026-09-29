Estreno de “Escucha mi voz”

El 2 de octubre será el estreno de “Escucha mi voz”, segunda obra del Elenco Dame Bola, que tendrá lugar a las 20:30 horas en el Teatro El Galpón de Luis Beltrán, con entrada a la gorra.
Regionales - Luis Beltrán29/09/2026
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Un proceso de creación colectiva.

 

“Escucha mi voz” es el resultado de dos años de investigación interdisciplinaria, desarrollada en el marco del Taller de Extensión “Artes Escénicas”, propuesto por el Instituto de Formación Docente Continua de Luis Beltrán, en articulación con Aunar, la comunidad del Valle Medio y el grupo Libres del Teatro El Galpón.

 

El proceso de creación y puesta en escena parte de una concepción del teatro como espacio de encuentro, expresión y participación. En este sentido, el equipo de trabajo asume como desafío colectivo reconocer y derribar las barreras que dificultan el acceso y la participación, tanto en los talleres que dieron origen a la obra como en la experiencia de quienes asisten como espectadores y espectadoras.

 

Con este propósito, se invita a quienes requieran algún tipo de apoyo o asistencia para el disfrute de la obra a comunicarlo con anticipación al 2946-401812, para poder generar las condiciones necesarias de accesibilidad.

 

FICHA TÉCNICA

Intérpretes y co-creadores

Mundo de abajo

Edgar Baigorria

Julio Acosta

 

Mundo de arriba

Miguel Ángel Cabeza

Abel Alejandro Arbeloa

Marisol Calvo

 

Músicos

Daiana Rosa

Milagros Isabel González

Emanuel Pino

María Yarvi

Hugo Piriz

 

Equipo artístico y técnico

Relatora: Ximena Romero

Colaboración artística en iluminación y técnica: Juliana Ruiz

Realización de vestuario: Miriam Bittar

Dirección y composición sonora: Hugo Piriz

Canción: Luna Piriz

Asistencia de coordinación artística y escenográfica, acompañamiento de estudiantes y registro audiovisual: Samanta Dunel

Asistencia artística y coordinación de estudiantes: Malvina Nerea Rosales Coordinación artística y gestión socio-comunitaria: Marisol Calvo

Dirección y puesta en escena: Ximena Romero

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