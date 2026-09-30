En cumplimiento a lo resuelto por el Consejo de Administración, y en el marco de las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUERA DE TERMINO
Continúa la convocatoria a familias para adoptar a una adolescente de 14 años
30/09/2026
La Unidad Procesal N° 11 del Fuero de Familia de Gral. Roca, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, convoca a familias que deseen adoptar a una adolescente de 14 años de edad.
Esta convocatoria está dirigida a familias que residan en las provincias de Río Negro, Chubut, La Pampa y Neuquén y cuenten con deseos de ahijar a una adolescente de 14 años, acompañándola en su crecimiento, priorizando tanto el inicio de su educación secundaria como el respeto por sus vínculos significativos.
Quienes tengan interés deben completar el formulario de inscripción en:
Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono (0298) 4292050, int. 326/328, o por correo electrónico a [email protected].
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Enlaces útiles sobre la adopción:
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