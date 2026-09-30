Continúa la convocatoria a familias para adoptar a una adolescente de 14 años

La Unidad Procesal N° 11 del Fuero de Familia de Gral. Roca, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, convoca a familias que deseen adoptar a una adolescente de 14 años de edad.
30/09/2026
WhatsApp Image 2026-09-29 at 08.17.11
Esta convocatoria está dirigida a familias que residan en las provincias de Río Negro, Chubut, La Pampa y Neuquén y cuenten con deseos de ahijar a una adolescente de 14 años, acompañándola en su crecimiento, priorizando tanto el inicio de su educación secundaria como el respeto por sus vínculos significativos.
Quienes tengan interés deben completar el formulario de inscripción en:
Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono (0298) 4292050, int. 326/328, o por correo electrónico a [email protected].ar
Enlaces útiles sobre la adopción:
Lo más visto