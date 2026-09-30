Continúa la convocatoria a familias para adoptar a una adolescente de 14 años

Esta convocatoria está dirigida a familias que residan en las provincias de Río Negro, Chubut, La Pampa y Neuquén y cuenten con deseos de ahijar a una adolescente de 14 años, acompañándola en su crecimiento, priorizando tanto el inicio de su educación secundaria como el respeto por sus vínculos significativos.

Quienes tengan interés deben completar el formulario de inscripción en:

Enlaces útiles sobre la adopción: