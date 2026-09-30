CEAER, INTA y DPA convocan a una charla técnica sobre el manejo del agua

El próximo sábado 3 de octubre, el CEAER, el INTA y el Departamento Provincial de Aguas (DPA) realizarán una charla técnica destinada a productores y a la comunidad, con el objetivo de acercar herramientas y conocimientos para conocer y mejorar el manejo del agua en las chacras.
Regionales - Chimpay30/09/2026
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Bajo la consigna “¿Querés saber cuánta agua ingresa a tu chacra?”, la propuesta se desarrollará de 9 a 13 horas en la parcela productiva del Anexo Chimpay del CEAER, generando un espacio de intercambio directo con el sector productivo.

La jornada estará a cargo de la Ing. Lucía Mañueco, la Ing. María de la Paz Merino, el Tec. Javier Antenao, el Tec. Marcos Herrera y la Tec. Valeria Ponce, quienes abordarán aspectos técnicos vinculados al ingreso y manejo del agua de riego.

La actividad representa una nueva instancia de vinculación entre las instituciones, los productores y la comunidad, promoviendo el acceso a conocimientos y herramientas que puedan ser aplicados directamente en el territorio.

Interesados inscribirse en: https://forms.gle/dbhytY2BWZM84cc66

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