Un siniestro vial ocurrido este domingo en horas de la mañana sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 257 en el acceso a la localidad de Pomona, involucró a una camioneta y una motocicleta.
Pomona festeja los 93 años
Regionales - Pomona30/09/2026
Este 30 de septiembre se cumple un nuevo aniversario de Pomona que realizará los festejos por sus 93 años el sábado 3 de octubre.
El sábado las actividades inician a partir de las 15:30 horas con el Acto Protocolar, la presentación de la Banda de la Policía de Río Negro, las Escuelas de Cadetes y el gran desfile.
Después, los festejos se trasladan a la plaza para disfrutar de la música en vivo con 4 de Copa, El Pampa Cruz y el Grupo Recuerdo.
Y cuando caiga la noche, la fiesta sigue en el Polideportivo con Los Joselinos y Los Charros de Cipo, para bailar y disfrutar hasta el final.
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