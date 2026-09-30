Pomona festeja los 93 años

Este 30 de septiembre  se cumple un nuevo aniversario de Pomona que realizará los festejos por sus 93 años el sábado 3 de octubre.
Regionales - Pomona30/09/2026
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El sábado las actividades inician a partir de las 15:30 horas  con el Acto Protocolar, la presentación de la Banda de la Policía de Río Negro, las Escuelas de Cadetes y el gran desfile.
Después, los festejos se trasladan a la plaza para disfrutar de la música en vivo con 4 de Copa, El Pampa Cruz y el Grupo Recuerdo.
Y cuando caiga la noche, la fiesta sigue en el Polideportivo con Los Joselinos y Los Charros de Cipo, para bailar y disfrutar hasta el final.
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