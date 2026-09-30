Choele endurece los controles con multas para motos con escapes libres y sin espejos

Se decidió endurecer los controles sobre las motocicletas que circulan por la ciudad en condiciones antirreglamentarias, con especial atención en los escapes libres o modificados y en aquellos vehículos que generan ruidos excesivos.

La decisión responde a una problemática que genera cada vez más reclamos de vecinos: motocicletas que circulan con sistemas de escape alterados, provocando niveles de ruido que afectan el descanso y la convivencia.

Pero el control no estará limitado al ruido. Las motos que circulen sin los espejos reglamentarios también serán observadas y, ante la constatación de la infracción, correrán la misma suerte y se aplicarán las sanciones previstas por la normativa vigente.

Desde el Municipio fueron contundentes, no se trata de una campaña contra las motos ni contra quienes utilizan este vehículo como medio de transporte. Se trata de hacer cumplir las reglas.

Una motocicleta debe circular en condiciones reglamentarias. Eso incluye contar con los elementos de seguridad correspondientes y evitar modificaciones que alteren sus condiciones de funcionamiento o generen molestias al resto de la comunidad.

El Municipio puso el foco especialmente en los denominados escapes libres, una modificación que incrementa considerablemente el nivel sonoro de las motocicletas.

Los controles buscarán detectar estas situaciones y actuar sobre quienes incumplan las normas, especialmente en aquellos casos en los que el ruido se convierte en una molestia permanente para vecinos que viven, trabajan o descansan en la ciudad. “No es solamente ruido. Es convivencia”, es el concepto que atraviesa esta nueva etapa de controles.

También se controlarán las condiciones de seguridad

Además de los sistemas de escape y los espejos, el Municipio recordó a los motociclistas la importancia de circular siempre con casco y utilizar correctamente los elementos de seguridad.

El casco no es un accesorio, se trata de un elemento fundamental para reducir las consecuencias de un siniestro vial y su utilización forma parte de las condiciones básicas de seguridad para circular.

Por eso, desde la Municipalidad se pidió a los conductores asumir la responsabilidad que implica manejar una motocicleta y mantener sus vehículos en condiciones adecuadas.